شهدت منطقة خليج العقبة، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 70.7 كيلومتر شمال مدينة دهب المصرية، فيما شعر بها سكان المدينة والمناطق المحيطة، بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن وقوع هزة أرضية في مدينة إيلات ومناطق جنوبي إسرائيل، دفعت السلطات إلى تفعيل صفارات الإنذار واتخاذ إجراءات احترازية.

وأعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، تسجيل الهزة الأرضية في تمام الساعة 11:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، موضحة أن الزلزال وقع عند خط عرض 29.30 شمالاً وخط طول 34.92 شرقاً، وعلى عمق بلغ 26.22 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد، في بيان رسمي، تلقي إفادات من مواطنين شعروا بالهزة في مدينة دهب وعدد من المناطق المحيطة بها، مشيراً إلى عدم ورود أي بلاغات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء النشاط الزلزالي.

وأوضح أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تواصل متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة، من خلال منظومة متخصصة لرصد الهزات الأرضية وتحليل بياناتها في مصر والمناطق المجاورة، بما يضمن سرعة إصدار التقارير الفنية والتحذيرات اللازمة.

هزة أرضية في إيلات وصفارات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مدينة إيلات وعدداً من المناطق جنوبي إسرائيل شهدت، اليوم الأربعاء، هزة أرضية قدرت قوتها بنحو 4.5 درجة على مقياس ريختر، بعدما رُصد النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأحمر وخليج إيلات.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فعلت السلطات الإسرائيلية أنظمة الإنذار الخاصة بالزلازل، ودوت صفارات التحذير في عدد من المواقع، شملت إيلات وإيلوت وبئر أورا وإليفاز ومناجم تمناع، إلى جانب المنطقة الصناعية في شحوريت.

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتوجه إلى الأماكن المفتوحة وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الهزات الأرضية، في وقت سادت فيه حالة من الاستنفار بالمناطق التي شملتها التحذيرات.

إخلاء مطار رامون ورصد زجاج محطم

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، جرى إخلاء مطار رامون بمدينة إيلات عقب تلقي التحذيرات المتعلقة بالهزة الأرضية، قبل أن يستأنف المطار عملياته لاحقاً بعد انتهاء الإجراءات المتخذة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الإخبارية N12 العثور على زجاج محطم داخل المطار، دون الإبلاغ عن أضرار أخرى حتى وقت نشر التقرير.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الواقعة وتفاصيلها لا تزال قيد الفحص والتحقيق.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية شهادات عن موظفين في عدد من فنادق إيلات، أفادوا بأن العاملين والنزلاء توجهوا إلى الغرف المحصنة عقب سماع صفارات الإنذار، فيما أشار بعضهم إلى أنهم لم يشعروا بالهزة الأرضية بصورة واضحة.

إسرائيل تستعد لزلازل كبرى وتعلن 2027 عاماً للاستعداد

وعلى صعيد الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المضي في تنفيذ خطة وطنية لتعزيز الجاهزية للتعامل مع زلزال كبير، وذلك في ضوء الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية على عام 2027 اسم «عام الاستعداد للزلازل»، ضمن برنامج يتضمن تنفيذ سلسلة من التدريبات والتمارين الميدانية، وصولاً إلى إجراء مناورة وطنية واسعة النطاق لاختبار قدرات الاستجابة للطوارئ.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في رفع جاهزية السلطات المحلية، من خلال إعداد سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأزمات وتنفيذ التدريبات اللازمة.

أما المحور الثاني فيركز على تطوير القدرات العملياتية لقيادة الجبهة الداخلية، وتعزيز كفاءة فرق البحث والإنقاذ، فيما يتعلق المحور الثالث برفع مستوى استعداد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع التداعيات المحتملة لوقوع زلزال كبير.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات الإسرائيلية لتطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، والحد من الخسائر البشرية والمادية المحتملة في حال تعرض المنطقة لهزة أرضية قوية مستقبلاً.