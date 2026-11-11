في تطور علمي لافت قد يفتح آفاقاً جديدة لمكافحة بعض أنواع السرطان، توصل باحثون إلى تطوير علكة طبية تجريبية قادرة على استهداف فايروسات وبكتيريا مرتبطة بسرطانات الرأس والرقبة، مع الحفاظ على البكتيريا النافعة الموجودة طبيعياً داخل الفم.

وأظهرت نتائج اختبارات معملية أُجريت باستخدام عينات من مرضى السرطان، أن مستخلصات العلكة التجريبية نجحت في خفض مستويات فايروس الورم الحليمي البشري (HPV) بنسبة وصلت إلى 93% في عينات اللعاب، و80% في عينات غسول الفم.

كما كشفت النتائج أن نسخة مطورة من العلكة، تحتوي على مكون إضافي مضاد للميكروبات، تمكنت من خفض نوعين من البكتيريا الضارة إلى مستويات شبه غير قابلة للكشف، دون التأثير في مجموعات البكتيريا النافعة التي شملتها الاختبارات.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «Scientific Reports»، وأشرف عليها الباحث هنري دانييل، من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ضمن أبحاث تستكشف إمكانية استخدام النباتات المعدلة هندسياً لإنتاج بروتينات ذات فوائد طبية محتملة.

لماذا يستهدف العلماء الفيروسات والبكتيريا المرتبطة بالسرطان؟

تركز الدراسة على سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة (HNSCC)، وهو أحد أنواع السرطان التي تصيب الأنسجة المبطنة للفم والحلق، وينشأ في الخلايا الحرشفية التي تغطي العديد من الأسطح والأنسجة داخل الجسم.

وتزداد صعوبة علاج بعض هذه الأورام عندما تنتشر إلى مناطق أخرى، كما ترتبط المراحل المتقدمة منها بنتائج علاجية أقل إيجابية، ما يعزز الحاجة إلى تطوير وسائل جديدة للوقاية والمساعدة في العلاج.

ويرى الباحثون أن الكائنات الدقيقة الموجودة داخل الفم قد تلعب دوراً مهماً في هذا المجال، إذ ترتبط بعض الفايروسات والبكتيريا بزيادة مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان أو بتدهور النتائج الصحية لدى بعض المرضى.

وركز الفريق البحثي على ثلاثة أنواع من الكائنات الدقيقة، هي فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وبكتيريا بورفيروموناس جينجيفاليس (Porphyromonas gingivalis)، وبكتيريا فيوزوباكتيريوم نكلئاتوم (Fusobacterium nucleatum).

ويرتبط استمرار الإصابة ببعض سلالات فايروس HPV بزيادة خطر الإصابة بسرطانات معينة، خصوصاً سرطان البلعوم الفموي، بينما ارتبط وجود البكتيريتين الأخريين بأمراض الفم والأسنان وبنتائج علاجية أسوأ لدى بعض مرضى السرطان.

وقال هنري دانييل إن الزيادة العالمية في حالات سرطان البلعوم الفموي ترتبط بعدوى فايروس الورم الحليمي البشري، مشيراً إلى أن الإصابة ببكتيريا Pg وFn قد ترتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة لدى بعض مرضى سرطان الفم المتكرر أو المنتشر.

علكة مصنوعة من الفاصوليا تحمل بروتيناً مضاداً للفايروسات

وتستند التقنية الجديدة إلى أبحاث سابقة للفريق، نجحت في تطوير علكة مصنوعة من حبوب نبات اللبلاب الفاصوليائي (Lablab beans)، وتحتوي على بروتين طبيعي يُعرف باسم FRIL، يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات.

واختبر الباحثون مستخلصات هذه العلكة على عينات فموية مأخوذة من مرضى مصابين بسرطانات الرأس والرقبة، بهدف قياس مدى تأثيرها في الكائنات الدقيقة المستهدفة.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات فيروس الورم الحليمي البشري بنسبة 93% في عينات اللعاب، و80% في عينات غسول الفم، وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام البروتينات التي تُطلقها العلكة لاستهداف الفايروس داخل البيئة الفموية.

ولم تتوقف التجارب عند هذا الحد، إذ عمل الفريق على تطوير نسخة محسنة من العلكة تحتوي على مادة «بروتيجرين» (Protegrin)، وهي ببتيد مضاد للميكروبات، يتكون من سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، ويمكن لبعض أنواع هذه الببتيدات مهاجمة الكائنات الدقيقة الضارة والقضاء عليها.

وأظهرت الاختبارات أن جرعة واحدة من مستخلص العلكة المطورة أدت إلى خفض مستويات بكتيريتي Pg وFn إلى مستويات شبه غير قابلة للكشف.

القضاء على البكتيريا الضارة دون الإضرار بالنافعة

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدرة المستخلص التجريبي على استهداف البكتيريا الضارة دون إحداث اضطراب ملحوظ في مجموعات البكتيريا النافعة التي جرى فحصها.

ويُعرف مجتمع الكائنات الدقيقة الذي يعيش داخل الفم باسم «الميكروبيوم الفموي»، وهو يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الفم والأسنان والتوازن البيولوجي داخله.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في أن بعض علاجات السرطان، مثل العلاج الإشعاعي، قد تؤثر سلباً في التوازن الطبيعي للميكروبات الفموية، من خلال تقليل أعداد بعض البكتيريا النافعة، وهو ما قد يهيئ الظروف لنمو كائنات ضارة أخرى، بما فيها فطريات المبيضات البيضاء (Candida albicans).

وعلى عكس هذا التأثير، أظهرت مستخلصات العلكة التجريبية قدرة على خفض البكتيريا المستهدفة مع الحفاظ على مجموعات البكتيريا النافعة التي شملتها الدراسة، وهو ما قد يمثل ميزة مهمة للمرضى الذين يعانون بالفعل من آثار جانبية تؤثر في صحة الفم خلال رحلة علاج السرطان.

هل تصبح العلكة وسيلة للوقاية من السرطان؟

ويرى الباحثون أن النتائج الأولية تستحق الانتقال إلى مراحل متقدمة من البحث، تشمل إجراء تجارب سريرية على البشر، لتقييم مدى أمان العلكة وفعاليتها عند استخدامها فعلياً داخل الفم.

وأشار دانييل إلى أن سرطان الشفاه وتجويف الفم احتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث معدلات الإصابة والوفيات بين المراهقين والشباب والبالغين في منتصف العمر خلال عام 2022، مؤكداً أهمية تطوير وسائل علاجية مساعدة واستراتيجيات وقائية جديدة.

ويأمل الفريق البحثي أن توفر هذه التقنية مستقبلاً وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة نسبياً لإيصال البروتينات الواقية مباشرة إلى الفم، بما قد يساعد على تقليل مستويات بعض الميكروبات المرتبطة بالأمراض السرطانية، أو الحد من انتقال بعض أنواع العدوى.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن العلكة لا تزال في المرحلة التجريبية، وأن النتائج الحالية مستمدة من اختبارات معملية على عينات مأخوذة من مرضى، وليس من تجارب سريرية شارك فيها أشخاص قاموا بمضغ العلكة، وبالتالي، لا يوجد حتى الآن دليل علمي يثبت أن هذه العلكة تمنع الإصابة بالسرطان، لكن إذا أثبتت التجارب السريرية المستقبلية سلامة التقنية وفعاليتها، فقد تتحول قطعة علكة مصنوعة من مكونات نباتية إلى وسيلة مساعدة مبتكرة في مكافحة بعض العدوى المرتبطة بسرطانات الفم والحلق.