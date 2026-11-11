أخلت السلطات الإيطالية نحو 300 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، اليوم (الأربعاء)، عقب تلقي رسائل إلكترونية مجهولة تتضمن تهديدات بوجود قنابل داخل المؤسسات التعليمية، في أحدث سلسلة من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها مؤسسات أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تهديدات مماثلة استهدفت شركات طيران وهيئات إعلامية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، إنه لا توجد مؤشرات على وجود «خطر حقيقي» يهدد المدارس الإيطالية، مشيرة إلى أن التهديدات تبدو محاولة لإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وأضافت ميلوني أن التحقيقات بدأت لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، موضحة أنها دعت إلى عقد اجتماع للوزراء في وقت لاحق من (الأربعاء) لمتابعة التطورات.

تهديدات تطال رئيسة الوزراء الإيطالية

وكشفت نسخ من الرسالة الإلكترونية المجهولة، حصلت عليها وسائل إعلام إيطالية، من بينها وكالة الأنباء «لابريس»، أنها لم تقتصر على التهديد باستهداف المدارس، بل تضمنت أيضاً تهديداً موجهاً إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ولم تتطرق ميلوني إلى التهديد الشخصي في بيانها، كما لم يصدر مكتبها تعليقاً فورياً بشأن هذه المعلومات.

وتأتي الواقعة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجمات الإلكترونية وتسريب البيانات، بعدما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، (السبت) الماضي، تعرض بياناته الشخصية للتسريب على شبكة الإنترنت المظلم، وهي جزء مشفر من الإنترنت.

وكانت ميلوني قد نسبت واقعة تسريب البيانات إلى قراصنة مؤيدين لروسيا، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤوليتهم عن التهديدات الأخيرة التي استهدفت المدارس.

300 مدرسة تتلقى رسائل تهديد

ونقلت وكالة «لابريس» عن وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا قوله إن نحو 300 مدرسة تلقت رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات، فيما لم تصدر الوزارة تأكيداً رسمياً فورياً للأرقام الواردة في التقرير.

وفي العاصمة روما، شهدت مدرسة مامِياني الثانوية حالة من الارتباك، بعدما غادر الطلاب المبنى إلى الشوارع معتقدين في البداية أن جرس الإنذار يشير إلى موعد الاستراحة، قبل أن يعلموا لاحقاً أن عملية الإخلاء جاءت نتيجة تهديد بوجود قنبلة.

وقالت أنيتا بارتوتشي، البالغة من العمر 18 عاماً، إن الطلاب علموا بعد خروجهم بأن سبب الإخلاء يعود إلى رسالة إلكترونية منسوبة إلى قراصنة روس، تضمنت تهديدات بقتل جميع الموجودين داخل المدرسة، ووصفت مضمونها بأنه كان عنيفاً للغاية.

تحقيقات لكشف مصدر التهديدات

وتواصل السلطات الإيطالية التحقيق في مصدر الرسائل الإلكترونية ومصداقية التهديدات، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التهديدات المجهولة التي شهدتها مؤسسات أوروبية خلال الأسابيع الماضية، واستهدفت قطاعات مختلفة، من بينها الطيران والإعلام، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والرسائل المجهولة.

ورغم اتساع نطاق عمليات الإخلاء، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية عدم وجود مؤشرات أولية على خطر فعلي يهدد المدارس، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.