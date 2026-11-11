تتجه إدارة نادي الاتحاد إلى استثمار فترة الانتقالات الشتوية القادمة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، يتقدمها مدافع ومهاجم، في إطار مساعيها لمعالجة النواقص الفنية ورفع مستوى التنافسية خلال النصف الثاني من الموسم، وسط تفاهمات وترتيبات مالية تستهدف توفير التمويل اللازم لإتمام التعاقدات المرتقبة، وفقاً لمصادر «عكاظ».



وتتمثل أبرز الاحتياجات الفنية للفريق في التعاقد مع مدافع يمتلك القدرة على تعزيز المنظومة الدفاعية، إلى جانب مهاجم يقدم حلولاً إضافية في الجانب الهجومي ويرفع من فاعلية الفريق أمام المرمى، بما يتناسب مع تطلعات المنافسة على البطولات.



وتأتي هذه الأولويات في ظل قناعة داخل النادي بأن الإمكانات الفنية للمجموعة الحالية لا تلبي متطلبات المنافسة بالشكل المأمول، وأن المرحلة القادمة تستدعي تدعيمات نوعية تتجاوز إضافة أسماء جديدة إلى القائمة، وصولاً إلى استقطاب لاعبين قادرين على إحداث فارق فني داخل الملعب والمساهمة في تحسين نتائج الفريق.



وتواجه التحركات الاتحادية عدداً من التحديات، في مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تتسم بضيق الوقت وصعوبة العثور على لاعبين بالمواصفات الفنية المطلوبة، فضلاً عن ارتفاع المطالب المالية للأندية التي تتحفظ على التخلي عن عناصرها المؤثرة في منتصف الموسم.



وعلى الصعيد المالي، كشفت مصادر «عكاظ» أن هناك تفاهمات وترتيبات تعمل عليها إدارة شركة نادي الاتحاد لتأمين التمويل اللازم للصفقات المستهدفة، مؤكدة أن الجوانب المالية لن تحول دون إتمام التعاقد مع لاعب أو لاعبين متى ما توافرت الخيارات الفنية المناسبة، وتم التوصل إلى اتفاق بشأنها. وتستهدف هذه الترتيبات تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتمويل التعاقدات، وإتاحة المجال أمام الإدارة للمضي في خياراتها دون أن تشكل الالتزامات المالية عائقاً أمام استكمالها.



وتشير المصادر إلى أن العمل داخل إدارة النادي يمضي بجدية للاستفادة من الفترة الشتوية، في ظل إدراك أهمية المرحلة القادمة وحاجة الفريق إلى عناصر قادرة على تقديم الإضافة، خصوصاً أن الاستمرار بالمجموعة الحالية لا ينسجم مع الطموحات المنتظرة على مستوى المنافسة وتحقيق البطولات.



وفي المقابل، تضع الإدارة جودة الاختيارات ومدى توافقها مع الاحتياجات الفنية في مقدمة أولوياتها، مع الحرص على عدم استنزاف الموارد المالية في تعاقدات لا تحقق الإضافة المطلوبة، أو التسرع في استقطاب لاعبين لا تتناسب إمكاناتهم مع متطلبات الفريق.



وبين محدودية الخيارات في السوق وارتفاع المطالب المالية للأندية، تبدو مهمة الاتحاد مرتبطة بقدرته على تحويل تفاهماته المالية وتحركاته الفنية إلى تعاقدات نوعية، تعالج النواقص في خطي الدفاع والهجوم، وتمنح الفريق دفعة تنافسية خلال ما تبقى من الموسم.