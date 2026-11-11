كشف المكتب الإعلامي للفنان اللبناني الوليد الحلاني تفاصيل حادث السير الذي وقع مساء أمس في العاصمة بيروت، وأسفر عن وفاة أحد المارة، موضحًا ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذها الفنان عقب الحادث.

كيف وقعت الواقعة؟

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن الحلاني فوجئ أثناء قيادته سيارته عند مدخل نفق صائب سلام بشخص يعبر الطريق، في ظل انعدام الإنارة بالمكان، ما دفعه لمحاولة تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.

وأشار البيان إلى أن الفنان توقف فور وقوع الحادث، وبادر بالاتصال بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في موقع الحادث حتى وصول الفرق المختصة وتقديم المساعدة اللازمة للمصاب.

الوليد الحلاني أمام الجهات الأمنية

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد المكتب الإعلامي أن الحلاني أبلغ القوى الأمنية بالواقعة، وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، معلنًا استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، فيما يتولى وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، متابعة القضية.

أول موقف من وفاة الضحية

وعلى خلفية الحادث، تقدم الوليد الحلاني بالتعازي إلى أسرة المتوفى، معربًا عن مواساته لذويه، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأكد الفنان اللبناني التزامه بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني، فيما شدد مكتبه الإعلامي على أن إصدار البيان يأتي لتوضيح ملابسات الحادث، منعًا لأي تحريف أو تأويل للواقعة.