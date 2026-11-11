غادرت بعثة الفريق الأول لكرة قدم الصالات بنادي العلا إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2026، التي تستضيفها مدينة باتو برانكو بولاية بارانا خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.



ويخوض العلا منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب المستضيف باتو فوتسال البرازيلي وبالما فوتسال الإسباني، إذ يستهل مشواره بمواجهة الفريق البرازيلي يوم 15 نوفمبر، فيما يواجه الفريق الإسباني يوم 16 من الشهر ذاته، وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية، على صالة أرينا كلاوديو بيتريكوسكي.



وتضم بعثة العلا البرازيلي دييغو زوفو، قائد منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم لكرة قدم الصالات 2024، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام ذاته، إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات.