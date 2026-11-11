تلقى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، ضربة جديدة قبل مواجهة إيطاليا المقررة غداً (الخميس)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه زيدان بداية مضطربة للمعسكر، فبعد إصابة كل من بيير كالولو وماركوس تورام وأوريلين تشواميني، جاء الدور الآن على كيليان مبابي، الذي يعاني من مشكلة عضلية.

موقف مبابي من مواجهة إيطاليا

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، غاب مبابي عن التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي صباح اليوم، قبل السفر إلى ميلانو لمواجهة إيطاليا، وبات من غير المتوقع أن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي يأمل في لحاق مبابي بمباراة تركيا، المقررة (الأحد) القادم، لا سيما أن الإصابة لا تبدو خطيرة.

صدارة فرنسية

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على إيطاليا، وأربع نقاط على بلجيكا، بينما يتذيل منتخب تركيا جدول الترتيب دون نقاط.