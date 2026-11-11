أثار وجود الفنان المصري محمود البنا داخل دار رعاية كبار الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية اهتماماً، بعدما كشفت مصادر إعلامية محلية عن إقامته بها منذ نحو عام ونصف، في ظل ما تقدمه النقابة من خدمات اجتماعية ورعاية لأعضائها.

محمود البنا داخل دار كبار الفنانين

وبحسب المعلومات المتداولة، يقيم محمود البنا في الدار منذ قرابة 18 شهراً، التي تستقبل الفنانين وتوفر لهم أوجه الرعاية والاهتمام، إلى جانب تلبية احتياجاتهم اليومية والمعيشية.

أبرز النزلاء

وتضم دار رعاية كبار الفنانين، التي يشرف عليها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نحو 20 نزيلاً من العاملين في الوسط الفني، من بينهم الفنان محيي إسماعيل، والفنانة عواطف حلمي، جدة الفنان نور النبوي، والفنانة فادية عكاشة، إلى جانب مدربة الأسود فاتن الحلو، والمخرج محمد خورشيد وآخرون.

دار لرعاية الفنانين

وتأتي الدار ضمن الخدمات التي توفرها نقابة المهن التمثيلية لأعضائها، إذ تستهدف توفير مكان مناسب للإقامة والرعاية للفنانين، وتقديم الدعم اللازم لهم، خصوصاً مع التقدم في العمر أو الحاجة إلى مساندة اجتماعية ومعيشية.

أهم أعماله

بدأ محمود البنا مشواره الفني عقب تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989، واتجه إلى العمل في المسرح والتلفزيون، وشارك على مدار مسيرته في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين التاريخي والاجتماعي.

وترك محمود البنا بصمته من خلال مشاركته في مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسلات «عمر بن عبد العزيز» عام 1995، و«لن أعيش في جلباب أبي» عام 1996، و«هارون الرشيد» عام 1997، كما شارك في «شرف فتح الباب» عام 2008، و«فض اشتباك» عام 2013، إلى جانب أعمال تلفزيونية أخرى.