تتجلى قيمة التشريع حين يلامس حياة الإنسان اليومية، ويحمي دخله، ويصون سلامته، ويمنحه الثقة في معاملاته. ومن هذا المنطلق، تأتي موافقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حماية المستهلك، لتعكس عناية القيادة بتعزيز جودة الحياة، وترجمة الاهتمام برفاه المواطن والمقيم إلى ضمانات قانونية تنظم السوق وتحفظ الحقوق.

وتبرز أهمية النظام في جمع حماية المستهلك ضمن إطار تشريعي شامل للمنتجات والخدمات؛ إذ أوضحت وزارة التجارة أنه يتكون من ست وسبعين مادة موزعة على عشرة أبواب، ويحل عند بدء العمل به، بعد مضي مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، محل أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية. وفي تقديري، فإن هذا التوحيد يمثل خطوة مهمة نحو اتساق الأحكام ووضوح الالتزامات، ويساعد المستهلك والمنشأة التجارية على معرفة الحقوق والواجبات في بيئة اقتصادية تتسارع فيها وسائل البيع وتتعدد صور التعاقد.

ومن الزاوية القانونية، تكتسب حماية الإرادة التعاقدية أهمية خاصة؛ فسلامة الاختيار تتطلب معلومات صحيحة، ووضوحًا في العرض، وابتعادًا عن الضغط والتضليل. وقد أعلنت الوزارة أن النظام يتصدى للممارسات المضللة، بما فيها تقديم معلومات زائفة أو إخفاء معلومات ذات صلة أو عرضها بصورة غير صريحة، إلى جانب الممارسات التي تؤثر في قرار المستهلك بفرض قيود مرهقة عليه أو تهديده. وهذه الحماية تعالج جانبًا أساسيًا من اختلال العلاقة بين من يملك المعرفة بالمنتج أو الخدمة ومن يتخذ قراره اعتمادًا على ما يقدم إليه من بيانات.

وتتأكد مواكبة النظام لتحولات السوق في حظر الآراء والتعليقات الزائفة أو المضللة بشأن المنتجات والخدمات، وإجازة الإعلان المقارن بضوابط الصحة والمصداقية وعدم التضليل أو الإساءة إلى المنافسين. فالتقييمات الرقمية أصبحت مؤثرة في قرارات الشراء، وحمايتها من التلاعب تعزز الثقة في التعاملات. كما أن المقارنة المنضبطة تتيح للمستهلك تقدير البدائل، وتحفز المنشآت على التنافس بالجودة والسعر والخدمة.

ولعل من أبرز مظاهر العناية باستقرار معيشة الناس ما تضمنه النظام من إجراءات استثنائية لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، تشمل تدابير مؤقتة لتحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الموافقة المسبقة على رفع السعر. ويجب فهم هذه الأحكام في إطارها الاستثنائي؛ فهي أدوات لحماية المستهلك واستقرار السوق عند تحقق الظروف الموجبة لها، وليست تقريرًا لتسعير عام ودائم لجميع السلع والخدمات. وهنا يظهر التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية احتياجات المجتمع من الاستغلال وقت الشدة.

ويحمل النظام بعدًا إنسانيًا واضحًا بعنايته بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر الرسائل الإعلانية الموجهة للأطفال التي قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم. وتكشف هذه العناية عن إدراك لاختلاف قدرة المستهلكين على تمييز المخاطر ومقاومة التأثير التجاري؛ فالعدالة التشريعية تقتضي أن تتناسب الحماية مع الحاجة إليها، وأن تحظى الفئات الأكثر عرضة للضرر بضمانات تراعي ظروفها.

وتكتمل فاعلية الحماية بإمكان المطالبة بالحق والوصول إليه. ومن هنا تأتي أهمية تمكين جمعيات حماية المستهلك من رفع الدعاوى الجماعية والمطالبة بالتعويض، وتعزيز دورها في تسوية النزاعات خارج المحاكم. وتبدو قيمة هذا التوجه حين تتكرر أضرار محدودة القيمة على عدد كبير من المستهلكين؛ إذ يساعد العمل الجماعي على تجاوز العوائق العملية التي قد تثني الفرد عن المطالبة بحقه.

وفي جانب الردع، تضمنت الأحكام المعلنة عقوبات تصل إلى غرامة قدرها ثمانية ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، وفق المخالفات وأحكامها. ومن المهم التمييز بين وظيفة العقوبة في ردع المخالف، ووظيفة التعويض في جبر الضرر؛ فلكل منهما غايته وشروطه، وتكامل الحماية يتطلب فاعلية الرقابة وسهولة المطالبة بالحقوق معًا.

إن إقرار هذا النظام يستحق الإشادة بما يجسده من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على أن تمتد ثمار التنمية إلى تفاصيل حياة الناس. فرفاه المواطن والمقيم يرتبط بسلامة ما يشتريه، وعدالة ما يدفعه، ووضوح ما يتعاقد عليه، وقدرته على استرداد حقه. وحين تحظى هذه المصالح بحماية تشريعية متكاملة، تتعزز الثقة بالسوق، وتترسخ بيئة اقتصادية يكون فيها نجاح الأعمال متصلًا بجودة الخدمة واحترام الإنسان