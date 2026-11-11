اختير الفيلم الوثائقي الفلسطيني الفرنسي «المواطن أسامة» للمخرج أحمد حسونة، لتمثيل فلسطين في جائزة الأوسكار لعام 2027، وذلك بعد عرضه ضمن الدورة الـ12 من مهرجان دوك ستوريز في سان فرانسيسكو 8 نوفمبر الجاري.

قصة المواطن أسامة

يتناول الفيلم الوثائقي الفلسطيني الفرنسي «المواطن أسامة»، حياة مصور فلسطيني في غزة يحاول التوفيق بين توثيق الحرب ورعاية طفله حديث الولادة.

ويرصد الفيلم التناقض بين حياة المصور المهنية التي تضعه في مواجهة مشاهد الدمار، ومسؤوليته تجاه أسرته ومحاولاته الحفاظ على سلامتها، مقدماً صورة شخصية عن الكلفة الإنسانية لتوثيق الحرب، والصراع بين نقل ما يحدث وحماية من يحبهم.

ويقدم المخرج أحمد حسونة، من خلال متابعة تفاصيل الحياة اليومية لأسامة، حكاية تتجاوز مشاهد الحرب إلى الإنسان الذي يقف خلف الكاميرا، وما يواجهه من مخاوف ومسؤوليات في ظل استمرار الكارثة.

إنتاج مشترك

والفيلم من إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا، وشارك في إنتاجه رشيد مشهراوي ولورا نيكولوف، فيما تولى يوسف المشهراوي التصوير السينمائي، وبلغت مدته 71 دقيقة.

وسبق أن اختير العمل للمشاركة في الاختيار الرسمي لمهرجان البندقية السينمائي في 2026، قبل عرضه في سان فرانسيسكو ضمن برنامج وثائقيات تناولت الحرب والهجرة والمواطنة والعدالة.