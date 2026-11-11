يواصل نادي برشلونة الإسباني متابعة سوق الانتقالات بحثاً عن تدعيمات محتملة لمركز الظهير الأيسر، في ظل احتمالية رحيل أليخاندرو بالدي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

آيت نوري على رادار برشلونة

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يُعد لاعب مانشستر سيتي ريان آيت نوري، أحد الخيارات المتاحة أمام برشلونة في سوق الانتقالات، في ظل عدم حصوله على فرص كافية للمشاركة تحت قيادة إنزو ماريسكا، وهو ما يجعل رحيله خلال يناير القادم احتمالاً يتزايد مع مرور الوقت.

وأضاف التقرير أن عدم مشاركة اللاعب بانتظام دفعه والمقربين منه إلى التفكير في خوض تجربة جديدة لاستعادة دوره الأساسي.

وتابعت الصحيفة أن آيت نوري يُعد لاعباً مناسباً للمواصفات التي يبحث عنها برشلونة، فهو ظهير أيسر يتمتع بنزعة هجومية واضحة، ويتميز بقدرته على التقدم بالكرة، والربط مع زملائه في المساحات الضيقة، وصناعة التفوق العددي في نصف ملعب المنافس.

شرط السيتي يُهدد الصفقة

وتتمثل المشكلة في طريقة إتمام الصفقة، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي قد يوافق على إعارة اللاعب، لكنه يفضل تضمين بند إلزامية الشراء في يونيو القادم.

ويمثل هذا الشرط عقبة أمام برشلونة، الذي يبحث عن حلول تتناسب مع إمكاناته الاقتصادية، دون الالتزام بدفع مبالغ كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يونايتد ويوفنتوس يترقبان

ولا يقتصر الاهتمام بآيت نوري على برشلونة، إذ تتابع أندية أخرى موقفه، مثل مانشستر يونايتد، الذي حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويوفنتوس، انتظاراً لما سيقرره مانشستر سيتي بشأن مستقبل اللاعب، خاصة إذا أصبح متاحاً بشروط مالية مناسبة.