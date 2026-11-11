استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة.

ونقل وزير الداخلية، خلال الاستقبال، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الرقي والازدهار.

وأشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بجهود وزراء الداخلية خلال اجتماعهم، وما تحقق من نتائج تسهم في تعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.

كما تناول الاستقبال مسيرة التعاون الأمني بين دول المجلس، والجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل في المجالات الأمنية.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.