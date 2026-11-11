كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو ومزاعم حول فتاة جذبت الأنظار في محافظة بني سويف وتقدّم لخطبتها عدد من الشباب، قبل أن تتبين مفاجأة غير متوقعة بشأن هويتها.

وتعود تفاصيل القصة إلى مدينة بني سويف (جنوبي القاهرة) حيث انتشرت روايات عن فتاة تعمل في إحدى المكتبات بالمدينة منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول مستخدمون مقاطع مصورة زعموا أنها لشخص تنكر في هيئة امرأة، وربط بعضهم الواقعة بادعاءات لا أساس لها حول تورطه في قضية قتل.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الجهات الأمنية فحصت مقطع الفيديو المتداول وحددت هوية الشخص الظاهر فيه، ليتبين أنه شاب عاطل يقيم بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، مؤكدة أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا جنائية أو أحكام قضائية، بما في ذلك ما أُثير بشأن قضية قتل.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات والفحوصات أثبتت أن الشاب يعاني اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج والرعاية الطبية بأحد مستشفيات الطب النفسي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تداول المعلومات غير الصحيحة المرتبطة بالواقعة.

وفي تطور جديد، أوضح شقيق الشاب؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية لشقيقه تخضع للمتابعة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تلقى العلاج لدى عدد من الأطباء المتخصصين، كما أودع سابقاً إحدى المصحات النفسية في إطار الخطة العلاجية المقررة لحالته.

وأضاف أن شقيقه كان يتابع علاجه خلال الفترة الأخيرة في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وأن الفريق الطبي المشرف على حالته لاحظ مؤشرات استدعت برنامجاً علاجياً يتضمن تجربة نمط محدد من المظهر والتفاعل الاجتماعي لفترة زمنية بهدف تقييم الوضع الصحي وتحديد المسار العلاجي الأنسب مستقبلاً.

وبحسب رواية شقيقه، بدأ تنفيذ تلك التوصيات قبل نحو عام ونصف، إلا أن الطبيعة المحافظة للقرية التي تقيم فيها الأسرة دفعته إلى الانتقال للسكن بمفرده في مدينة بني سويف، حيث استأجر شقة في منطقة عزبة بلبل وعمل بإحدى المكتبات القريبة من كلية الصيدلة.

وظلت حياته تسير بصورة طبيعية طوال تلك الفترة، قبل أن تتحول قصته إلى حديث الرأي العام في مصر بعد انتشار مقاطع الفيديو على نطاق واسع، لتتدخل الجهات المختصة وتكشف الحقيقة الكاملة خلف واحدة من أكثر الوقائع غرابة وإثارة للدهشة خلال الأيام الأخيرة.