أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي تُجري مفاوضات مع المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، ميغيل أنجيل تينا، لخلافة البرتغالي روي بيدرو.

محادثات حول المشروع

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي ناقشت مع المدير الرياضي الإسباني رؤية النادي ومشروعه المستقبلي، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

كما أشارت المصادر إلى أن تينا ليس المرشح الوحيد لخلافة روي بيدرو في الأهلي، وأن القرار النهائي لإدارة النادي سيتضح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

نجاحات لافتة مع فياريال

من جانبه، يحظى ميغيل أنجيل تينا بتقدير كبير من إدارة نادي فياريال، حيث حقق نجاحات ملموسة، سواء على مستوى الإنجازات الرياضية أو اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين، فضلاً عن تعزيز قيمتهم السوقية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من انتقالاتهم.

وارتبطت مسيرة تينا بعدد من النجاحات اللافتة، أبرزها المساهمة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، كما برز دوره في المساهمة في اكتشاف وتطوير عدد من اللاعبين الذين انتقلوا لاحقاً إلى أندية كبرى في الدوريات الأوروبية، أبرزهم نجم برشلونة رودري، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.