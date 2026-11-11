في فالديبيباس، لم يعد الجهاز الطبي لريال مدريد يكتفي بمتابعة اللاعبين داخل الملعب أو غرف العلاج؛ إذ يعمل على بناء نسخة افتراضية لكل لاعب، تعرف تفاصيل جسده وتساعد على توقع احتياجاته البدنية قبل ظهور المشكلات.

وتحمل التقنية اسم «التوأم الرقمي للرياضي»، وهي نموذج يجمع البيانات الطبية والفسيولوجية والحركية وأحمال التدريب، ويوظفها لتحليل استجابة اللاعب للجهد وتحديد احتياجاته الفردية. وأوضح المستشار الطبي للنادي، الدكتور نيكو ميهيتش، لصحيفة «آس» الإسبانية، أن هذه البيانات قد تكشف نقصاً في الحديد أو فيتامين «د» أو حمض الفوليك، بما يساعد على تحسين الحالة الصحية والجاهزية البدنية.

وتتغذى النسخة الرقمية على معلومات متنوعة تشمل أنماط الحركة، والنوم وجودته، والتغذية، والمؤشرات الحيوية. ولا يتوقف دورها عند رصد الأرقام؛ إذ يحلل الذكاء الاصطناعي طريقة الركض والارتكاز وتوزيع الأحمال، ويرصد التغيرات التي تطرأ على حركة اللاعب بعد الإصابة، مثل اعتماده على ساق أكثر من الأخرى، لتحديد الاختلالات التي قد تزيد احتمالات تعرضه لإصابة جديدة.

ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تقنية بدأت عام 2008 بإطلاق «Madrid TEC» بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتواصلت عام 2015 بإدخال أجهزة الجري المضادة للجاذبية. كما استقطبت تقنيات الإعداد البدني اهتمام وكالة ناسا، التي زار ممثل عنها منشآت النادي عام 2009، فيما تبلغ تكلفة جهاز قياس استهلاك الأكسجين المستخدم في الاختبارات نحو 30 ألف يورو.

وبهذه المنظومة، يسعى ريال مدريد إلى الانتقال من التعامل مع الإصابات بعد وقوعها إلى قراءة المؤشرات التي تسبقها، وتخصيص التدريب والتغذية والتأهيل لكل لاعب، في محاولة للحفاظ على جاهزيته وتقليل فترات غيابه عن الملاعب.