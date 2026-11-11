ناقش وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، مع مديري المديريات والقيادات الأمنية، تعزيز دور الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية في تأمين الأحياء السكنية، وتفعيل الشراكة مع عقال الحارات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة.

وتناول اللقاء بحضور مديري مديريات المدينة والتعزية وصبر الموادم ومشرعة وحدنان، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين والمعنيين، تنظيم عمل اللجان، خصوصاً في المناطق المتاخمة للجبهات، وتعزيز إسنادها مجتمعياً وإعلامياً، وحشد جهود رجال الأعمال والتجار لتوفير احتياجات أفرادها، ودعم الحراسات الليلية ومستلزمات الوقاية من برد الشتاء.

وأكد المخلافي أهمية تكثيف النزول الميداني لمديري المديريات ومديري الأمن، وتفقد اللجان المجتمعية وتلمس احتياجاتها، وتعزيز التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية وتحويل جهودها إلى عمل مؤسسي منظم ومستدام.

من جانبه، شدد نائب مدير عام شرطة تعز، العميد أنيس الشميري، على تعزيز ارتباط اللجان المجتمعية بمديري أمن المديريات وأقسام الشرطة، فيما أكد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأحياء، العقيد سمير الأشبط، أهمية تكامل أدوار عقال الحارات واللجان المجتمعية وفق آليات واضحة ومنظمة.