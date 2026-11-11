وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، للتحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة، معلناً إطلاق مبادرة لإنشاء شبكة عربية للإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ.

وحذر فهمي من أن القطاع لا يزال يواجه أوضاعاً بالغة القسوة، في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية، وتداعيات الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية ومقومات الحياة، مشيراً إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون آثار الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وسلط النداء الضوء على تفاقم معاناة النازحين مع بدء فصل الشتاء، بعدما تسببت الأمطار والسيول في إغراق وتدمير عشرات الآلاف من أماكن الإيواء والخيام، وإلحاق أضرار بأكثر من 200 ألف فلسطيني، وفق الأرقام الواردة في بيان الأمين العام، بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى ومصابون.

وأشار فهمي إلى أن الأضرار طالت نحو 40 ألف مأوى للنازحين و70 ألف خيمة، ما ترك آلاف العائلات في العراء، دون وسائل تدفئة أو أغطية مناسبة، في ظل هشاشة البنية التحتية وتراجع قدرة المرافق والخدمات الأساسية على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

وتأتي هذه المناشدة في وقت تتكشف فيه تداعيات العواصف الشتوية على أوضاع النازحين في القطاع؛ إذ أفادت الأمم المتحدة بأن شركاءها الإنسانيين تلقوا، حتى 8 نوفمبر، طلبات مساعدة من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت أماكن إيوائها أو ممتلكاتها، فيما دُمرت أكثر من 6 آلاف مساحة إيواء عائلية وتضررت نحو 17 ألفاً و400 أخرى، بحسب تقييمات أممية.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، دعا الأمين العام للجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالباً المنظمات الإنسانية والإغاثية بتنسيق تحرك عاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية، وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الأسر التي فقدت مساكنها ومصادر الحماية الأساسية.

وفي خطوة تستهدف تنظيم الاستجابة العربية للأزمات الإنسانية، أعلن فهمي مبادرة جامعة الدول العربية لإنشاء «شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ»، داعياً الجهات المعنية بالعمل الإنساني إلى الانضمام إليها، والتنسيق مع الدول الأعضاء ومختلف الأطراف والمؤسسات المختصة.

ووفق النداء، ستتولى الجامعة التواصل الفوري مع الجهات التي تستجيب للمناشدة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، في مسعى لحشد المساعدات وتنسيق الجهود وتوجيهها إلى الفئات الأكثر تضرراً.

وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه عمليات الإغاثة في غزة تحديات تتجاوز توفير الغذاء والدواء، لتشمل الحاجة إلى مواد الإيواء والخيام المقاومة للأمطار، ومستلزمات التدفئة، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وإزالة آثار الدمار، وهي احتياجات تتضاعف مع استمرار نزوح أعداد كبيرة من السكان واعتماد كثير من العائلات على خيام ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار.