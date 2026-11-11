وصف مدير مكتب الصحة في محافظة تعز، الدكتور فهد النظاري، الوضع الصحي في تعز بـ«الكارثي»، مشيداً بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته السريعة والتنسيق لإدخال المساعدات الطبية إلى المدينة.

وقال النظاري في تصريحات لـ«عكاظ»: «الوضع في المراكز الصحية والمستشفيات بتعز كارثي إلى حد لا يوصف، جراء الحصار الحوثي على المدينة ومنع دخول الوقود والأدوية»، موضحاً أن بعض المراكز الصحية بدأت تنهار، وأن الكوادر الطبية لجأت إلى الاحتجاجات لمطالبة المجتمع الدولي بإنقاذ المدنيين في المدينة.

وأضاف: «لم نعد نستطيع توفير أدنى خدمة لأكثر من مليوني مدني، ولم نستطع دفع مستحقات الكوادر الطبية، كما أن عمل الحضانات والغسيل الكلوي انخفض إلى أقل من 50% من القدرة التشغيلية، وارتفعت وفيات الأمهات من حالتين إلى إحدى عشرة حالة شهرياً، كما ارتفعت حالات الإسعاف التي كانت قبل الحصار 33 حالة إلى 670 حالة شهرياً، وفيات أطفال حديثي الولادة من 95 إلى 132 حالة وفاة في الشهر بسبب حصار المليشيا الحوثية وجرائمها والقصف العشوائي للأحياء المدنية».

وفيما يتعلق بانتشار الأمراض في المدينة، قال النظاري: «لم نستطع القيام بحملات لمكافحة الحصبة، التي أدت إلى وفاة أكثر من 26 طفلاً منذ بداية العام بسبب الحرب الحوثية، والتي كانت مقررة في هذا التوقيت، جراء عدم قدرتنا على تنفيذ حملة لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لنحو 347 ألف طفل».

ولفت إلى أن نسبة المصابين بحمى الضنك ارتفعت إلى 27% بسبب النفايات وغيرها، التي يمنع الحوثي خروجها من المدينة، فضلاً عن الأمراض الأخرى، كالملاريا وغيرها، التي تنتشر في تعز بسبب تغيرات الأجواء وإحراق النفايات.

وحول ضحايا القصف الحوثي على الأحياء المدنية في المدينة منذ بدء التصعيد الحوثي، قال مدير مكتب الصحة: «استقبلت المستشفيات خلال شهر 384 جريحاً و87 قتيلاً، جميعهم مدنيون، والغالبية منهم نساء وأطفال».

وعن العوائق التي تواجه السلطات الطبية في إيصال الدواء إلى تعز، أوضح النظاري أنه طلب من الصليب الأحمر الدولي تسهيل دخول العلاج الموجود في عدن، لكنه رفض، وقال إن مسؤوليته لا تشمل النقل، مع أن طلبهم كان تسهيل وصول العلاج، على أن يتولى الشركاء المحليون للمنظمات نقله.

وأشاد مدير مكتب الصحة في تعز بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته المستمرة والسريعة لمساعدة القطاع الصحي في تعز، قائلاً: «هناك تواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويبذلون جهوداً لإيصال المساعدات»، مضيفاً: «مركز الملك سلمان هو الوحيد الذي يساعدنا ويعمل بكل الإمكانات المتاحة لإيصال الأدوية بحسب الاحتياج، عبر عدد من الوسائل والشركاء المحليين».

وناشد مدير صحة تعز، عبر «عكاظ»، المنظمات الأممية والدولية الضغط على المليشيا الحوثية لفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى تعز، موضحاً أن الوضع يزداد سوءاً كل يوم.

وكشف النظاري عن اعتراض المليشيا الحوثية شحنات أدوية والسيطرة عليها، فضلاً عن فرض ضرائب وجمارك على الأدوية التي يدخلها المواطنون إلى المدينة، أو التي يدخلها أي شركاء للمنظمات المحلية التي تعمل جاهدة للمساعدة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.

وشدد بالقول: «نطالب المنظمات بالتدخل لتوفير محارق متنقلة للنفايات، في ظل رفض الحوثي إخراجها من المدينة، والمساعدة في إيصال الأدوية إلى المحافظة، لما لذلك من أهمية كبيرة في حماية المدنيين والحد من انتشار الأمراض في المدينة».

ولفت إلى أن هناك وسائل أخرى يمكن المساعدة من خلالها في نقل الأدوية إلى المدينة، بما فيها طائرات الدرون، خصوصاً في ظل الحصار المطبق على المدينة.