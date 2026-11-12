أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، على مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.5%.



وارتفع المؤشر بنهاية الجلسة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10,326.47 نقطة بتداولات تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 233 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 9.3 تريليون ريال.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات صدق، والعمران، وعزم، ويو سي إي إس، والعقارية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رؤوم، والأسماك، والمملكة، والمصافي، والخبير رايت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.6% و8.4%.



وجاءت أسهم شركات أمريكانا، ولدن، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ورؤوم، والأسماك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة بتداولات تراوحت بين 111 و312 مليون ريال.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بـ 0.5% عند مستوى 22054.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.7 مليون سهم.