تحوّل بهو أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى ساحة اشتباك عنيف، بعدما تعرّض المقاتل الجورجي ميراب دوالشفيلي، بطل منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) السابق، لاعتداء من مجموعة يتقدمها المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف، أثناء إجرائه مقابلة إعلامية استعداداً لبطولة المصارعة الحرة (RAF)، المقررة السبت القادم، ما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس ونزيف غطّى وجهه بالدماء.

ضربة مباغتة تشعل الاشتباك

وأظهر مقطع فيديو نشره مقاتل UFC إيليا توبوريا، قبل أن يحذفه لاحقاً، دوالشفيلي وهو يتحدث أمام الكاميرا في بهو الفندق، قبل أن تقترب منه مجموعة يتقدمها نورمحمدوف من الخلف.

ووفقاً للمشاهد المصورة، التفت المقاتل الجورجي لمواجهة نورمحمدوف، الذي وجّه إليه ضربة، لتندلع بعدها مشاجرة شارك فيها عدد من الموجودين، وسط محاولات لاحتواء الاشتباك.

اتهامات بالضرب والركل

وعقب الحادثة، نشر دوالشفيلي مقطعاً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه غاضباً بينما كان مسعفون يعالجون جروحه، التي شملت إصابة واحدة على الأقل في الرأس تسببت في نزيف غطّى وجهه.

واتهم المقاتل الجورجي عثمان نورمحمدوف ومرافقيه بمهاجمته من الخلف أثناء المقابلة الإعلامية، والاعتداء عليه وعلى صديقه الشاب بالضرب.

وقال دوالشفيلي إن أفراد الأمن أمسكوا به خلال الاشتباك، فيما واصل المعتدون، بحسب روايته، ركله وصديقه حتى بعد سقوطهما أرضاً.

مواجهة مرتقبة.. ومصير غامض

وتأتي الحادثة قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين دوالشفيلي والمقاتل مارلون مورايس، المقررة السبت على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، ضمن أول بطولة تنظمها رابطة المصارعة الحرة (RAF) في الشرق الأوسط.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الإصابات التي تعرّض لها المقاتل الجورجي، البالغ من العمر 35 عاماً، ستمنعه من المشاركة في النزال.

عداوة قديمة تعود إلى القفص

ولا تُعد المواجهة الأخيرة حادثة معزولة عن تاريخ التوتر بين دوالشفيلي وعائلة نورمحمدوف؛ إذ سبق للمقاتل الجورجي أن هزم عمر نورمحمدوف، الشقيق الأكبر لعثمان، بقرار إجماع الحكام خلال بطولة UFC 311 في يناير 2025، ليحافظ آنذاك على لقب وزن الديك.

وتجددت الخصومة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما دخل دوالشفيلي في مشاجرة مع أحد المقربين من عمر، قبيل بطولة UFC في جورجيا، أعقبتها حرب تصريحات وتبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام.

الشقيقان في قلب المشهد

ومن المقرر أن يخوض عمر نورمحمدوف مواجهة أمام المقاتل الأمريكي يورايا فابر ضمن البطولة نفسها، فيما لا يشارك شقيقه عثمان، البالغ من العمر 28 عاماً، في النزالات المعلنة، رغم اعتياده حضور مواجهات شقيقه في الفنون القتالية المختلطة والمصارعة.

وكان عثمان قد حمل سابقاً لقب الوزن الخفيف في رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، وأصبح حالياً لاعباً حراً، وسط توقعات واسعة بانضمامه إلى منظمة UFC.

خسارة حديثة تسبق حادثة الفندق

وتأتي عودة دوالشفيلي إلى أبوظبي بعد أسابيع من مواجهته المقاتل الروسي بيوتر يان في النزال الرئيسي المشترك لبطولة UFC 333، التي خسرها الجورجي بقرار إجماع الحكام، ليحتفظ يان بلقب وزن الديك.

وبينما تستعد أبوظبي لاستضافة مواجهات المصارعة المرتقبة، ألقت المشاجرة بظلالها على البطولة، وسط ترقب لمصير مشاركة دوالشفيلي، وما إذا كانت الحادثة ستقود إلى إجراءات بحق المتورطين فيها.