نجا حارس مرمى تشيلسي المعار إلى كومو، روبرت سانشيز، من حادث مروع خلال مشاركته في سباق للسيارات بألمانيا، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو».

حادث على حلبة نوربورغرينغ

واستغل سانشيز فترة التوقف الدولي، التي منحت اللاعبين غير المستدعين لمنتخباتهم وقتاً إضافياً، للمشاركة في سباق للسيارات على حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

واصطدم الحارس الإسباني، الذي كان يقود سيارة «فيراري 488 تشالنج إيفو»، بحاجز بسرعة بلغت نحو 112 كيلومتراً في الساعة، خلال التجارب الحرة.

أضرار كبيرة.. ونجاة دون إصابات

وتعرض الجزء الأمامي من السيارة لأضرار كبيرة، قُدّرت بنحو 350 ألف يورو، فيما خرج سانشيز من الحادث دون إصابات.

4 مباريات مع كومو

وشارك سانشيز في أربع مباريات فقط مع كومو في مختلف المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 360 دقيقة، استقبلت شباكه خلالها سبعة أهداف.