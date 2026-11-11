توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لخلافة مايكل كاريك في تدريب الفريق، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي سبورتس».

الإعلان الرسمي يقترب

وقاد كاريك تدريبات الفريق، اليوم (الأربعاء)، ولا يزال رسمياً على رأس الجهاز الفني، إلا أن رحيله بات مرجحاً، عقب عودة الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس من اجتماعهما مع المالك المشارك للنادي، السير جيم راتكليف، في موناكو.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يعلن مانشستر يونايتد تعيين بوتشيتينو خلفاً لكاريك خلال الفترة المقبلة.

ويتولى بوتشيتينو حالياً تدريب المنتخب الأمريكي، وقد يستمر في قيادة المنتخب خلال مباراتيه أمام هايتي، يومي السبت والأربعاء، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يسمح برحيله في وقت مبكر.

ولا يُتوقع أن تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد بوتشيتينو، البالغة 7 ملايين جنيه إسترليني، عائقاً أمام إتمام الصفقة.

كاريك يستنفد فرصه

وحصل كاريك على فرصة أخيرة للاستمرار، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه، الشهر الماضي، إلا أن التوجه نحو إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني بات أكثر وضوحاً.

حلم تدريب مانشستر يونايتد

وسبق لمانشستر يونايتد أن أجرى محادثات مع بوتشيتينو في ثلاث مناسبات مختلفة لتولي تدريب الفريق، وكان قريباً من التعاقد معه أكثر من مرة، أبرزها عام 2022، قبل أن يتجه النادي إلى تعيين الهولندي إريك تين هاغ.

ويحظى المدرب الأرجنتيني بإعجاب السير أليكس فيرغسون منذ فترة طويلة، إذ اعتاد الأخير إجراء أحاديث مطولة معه عقب المباريات التي جمعت فريقيهما.

وبحسب التقرير، يشعر بوتشيتينو بالرضا عن عمله مع المنتخب الأمريكي، لكنه يرى أن عرض مانشستر يونايتد فرصة لا يمكن رفضها.