نفذت الهيئة السعودية للمياه أكثر من 175 ألف جولة رقابية، وباشرت أكثر من 35 ألف بلاغ حتى 4 نوفمبر 2026م، وضبطت خلال أعمالها الرقابية أكثر من 30 ألف مخالفة، ضمن جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، والتحقق من سلامة مصادر المياه، وحماية المستفيدين والبيئة والصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن الجولات والبلاغات تأتي في إطار أعمالها الرقابية لمتابعة التزام مقدمي خدمات المياه بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والحد من الممارسات المخالفة واستخدام مصادر المياه غير الآمنة.

وتهدف هذه الجهود إلى تمكين المستفيدين من الحصول على مياه من مصادر آمنة، ورفع موثوقية خدمات المياه، والحد من الهدر، والمحافظة على الموارد المائية، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءة منظومته الرقابية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق الهيئة السعودية للمياه أو من خلال رقم البلاغات المخصص: 19913