اختتمت شركة سليمان الراجحي العقارية مشاركتها كراعٍ استراتيجي، في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026، الذي استضافته مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، بعد مشاركة استهدفت التعريف بمشاريعها وشركاتها المتنوعة، وعلى رأسها شركة «تلال الفندقية للحج»، المتخصصة في تقديم خدمات الحجاج والمعتمرين والعناية برحلتهم، بدءاً من التخطيط وحتى العودة، وإبراز خبراتها في الاستثمار والتطوير العقاري، والتعريف بمشاريعها المتنوعة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكات في القطاعات ذات الصلة بتطوير خدمات ضيوف الرحمن.

وشكلت المشاركة منصة للتعريف بمحفظة الشركة العقارية وتوجهاتها في تطوير الأصول وإدارتها، مع تسليط الضوء على أحد أبرز روافدها الجديدة وهي «تلال الفندقية»، ضمن منظومة سليمان الراجحي العقارية في خدمة ضيوف الرحمن، والتي تركز استثماراتها بشكل خاص على مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتساهم في تطوير البنية التحتية الفندقية لخدمة الحجاج والمعتمرين، عبر منظومة متكاملة من الخدمات، لما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وحجم استثمارات هائل يعكس قدرتها على تنفيذ مشاريع إستراتيجية ضخمة.

كما عرضت الشركة ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج مشروع «تلال فيليج» الذي يُعد أحد أكبر المشاريع العقارية والمجتمعات العمرانية المتكاملة في مكة المكرمة، والذي يجسد رؤيتها في تطوير المجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، من خلال الجمع بين المكونات السكنية والتجارية والخدمية ضمن وجهة متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار من الحجاج والمعتمرين، وتمنح الفرص لتملك الوحدات السكنية للمسلمين كافة، من داخل المملكة وخارجها، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، وتسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأتاحت مشاركة شركة سليمان الراجحي العقارية الفرصة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والتنظيمية، والمستثمرين والمطورين العقاريين ومقدمي الخدمات، وتبادل الرؤى حول فرص التعاون والاستثمار، ودور التطوير العقاري والضيافة في دعم البيئة العمرانية والخدمية بمكة المكرمة، بما يتكامل مع تطور منظومة خدمات الحج والعمرة واحتياجاتها المتنامية.

ومن جانبه قال المهندس معاذ بن عبد العزيز المخضوب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي العقارية: «تمثل مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الحج 2026 فرصة مهمة لاستعراض توجهات الشركة ومشاريعها في التطوير العقاري، وتعزيز التواصل مع الجهات والمستثمرين والشركاء في منظومة الحج والعمرة. وأضاف: نؤمن في سليمان الراجحي العقارية بأهمية التعاون والاستثمار من خلال منظومتنا في خدمة ضيوف الرحمن، والتي أضيفت إليها شركة «تلال الفندقية» التي تركز استثماراتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتُعد قوة استثمارية وفندقية رائدة تساهم في مستقبل قطاع الضيافة بالمملكة، بما يدعم مستهدفات التنمية وفق رؤية السعودية 2030، وكذلك نؤكد دور التطوير العقاري في الإسهام في بناء وجهات عمرانية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لمكة المكرمة وسكانها وزوارها، وهو ما يحققه مشروع «تلال فيليج»، ومن هذا المنطلق نحرص على مواصلة تطوير مشاريع تحقق قيمة مستدامة، وتعزز التكامل بين المكونات السكنية والتجارية والخدمية».

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمسيرة الشركة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، التي انطلقت منذ عام 2002، وتجاوزت استثماراتها 8 مليارات ريال، عبر تطوير مشاريع ووجهات عقارية متنوعة تجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية، مع التركيز على الاستثمار طويل الأمد وتعزيز قيمة الأصول وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت المشاركة أهمية التكامل بين التطوير العقاري وقطاعي الضيافة والخدمات، باعتبارها مكونات رئيسية في بناء وجهات عمرانية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، وتوفير بيئة أكثر جودة وكفاءة لسكانها وزوارها من ضيوف الرحمن.

وتواصل شركة سليمان الراجحي العقارية العمل على تعزيز حضورها في السوق العقارية، وتطوير محفظة مشاريعها واستثماراتها، واستكشاف الفرص التي تدعم بناء شراكات نوعية وتحقق قيمة مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.