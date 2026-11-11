أكد مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان غياب قائد «الديوك» كيليان مبابي عن مواجهة إيطاليا المقررة غداً (الخميس)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وغاب مبابي عن التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي صباح اليوم، بسبب إصابة عضلية، قبل السفر إلى ميلانو لمواجهة إيطاليا.

«لن نخاطر به»

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «نعم، سيغيب كيليان عن مباراة الغد، فقد شعر ببعض الآلام، ولن نخاطر به، من المؤسف أن نفقد بعض اللاعبين، لكن هذا جزء من كرة القدم».

مبابي قد يعود أمام تركيا

وأضاف: «إصابة مبابي مجرد آلام بسيطة، وقد يكون جاهزاً لمباراة الأحد أمام تركيا».

صدارة فرنسية للمجموعة

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على إيطاليا، وأربع نقاط على بلجيكا، فيما يتذيل منتخب تركيا جدول الترتيب دون نقاط.