وجه نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور رسالة إنسانية مؤثرة إلى الطفل السوداني زاهر، البالغ من العمر 13 عاماً، الذي فقد ساقيه في هجوم بطائرة مسيرة بالعاصمة الخرطوم عام 2024، قبل أن يتمكن من الحصول على ساقين اصطناعيتين والعودة إلى المشي مجدداً.

فينيسيوس يخاطب زاهر بالعربية

وفي رسالة مصورة نشرتها شبكة «بي بي سي»، خاطب فينيسيوس الطفل قائلاً «زاهر، مرحباً» قبل أن يعبر عن تعاطفه معه، مؤكداً معرفته بالصعوبات التي مر بها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف النجم البرازيلي: «أنت مجتهد، وأتمنى أن تستفيد من ساقيك الاصطناعيتين الجديدتين، وأن تعود إلى ممارسة كرة القدم وتجد السعادة، فأنت تستحق ذلك».

دعوة إلى مدريد

ووجه فينيسيوس دعوة خاصة إلى زاهر لحضور إحدى مباريات ريال مدريد، قائلاً: «أود دعوتك لحضور مباراة لريال مدريد، ويمكننا قضاء اليوم معاً».

وتأثر زاهر بشدة بالرسالة، إذ ظهر مرتدياً قميص فينيسيوس جونيور، معرباً عن أمله في الحصول على تأشيرة سفر وقبول دعوته.

وقال الطفل: «أخبروا فينيسيوس أنني أحبه، لقد رفعت رسالته معنوياتي كثيراً».

تفاصيل الإصابة

وفقد زاهر ساقيه عام 2024، عندما كان محاصراً مع والدته في الخرطوم، وسط اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وبعد انتشار قصته عبر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أُطلقت حملة إنسانية بمبادرة من المحامية السودانية المقيمة في بريطانيا دينا لطيف، نجحت في جمع 45 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف علاجه.

رحلة علاج في القاهرة

وعقب صعوبات في استخراج وثائق السفر، تمكن زاهر ووالدته من الوصول إلى القاهرة، حيث خضع لعملية جراحية، وأمضى أشهراً في العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي، حتى تمكن من استخدام ساقيه الاصطناعيتين والمشي وركل الكرة مجدداً.