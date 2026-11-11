أبدى مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي انزعاجه الشديد من الاتهامات المتعلقة بنجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، التي تشير إلى حصوله على امتيازات خاصة مقارنة ببقية اللاعبين.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة التشيك المقررة غداً في دوري الأمم الأوروبية: «الحديث دون معرفة الحقيقة هو أكثر الأمور حزناً وإثارة للأسف في الحياة».

دي لا فوينتي يرد على اتهامات التهرب

وجاء ذلك رداً على الشائعات التي تشير إلى تعمد يامال الغياب عن مواجهة التشيك، ليؤكد مجدداً: «هناك أمور تصلني، وأكثر ما يؤلمني هو الكذب، وغياب الدقة والمصداقية، واختلاق الروايات، أحاول مواجهة ذلك وكشف الحقيقة، ولهذا أقول أحياناً تفاصيل أكثر مما ينبغي، هذه هي الطريقة التي أستطيع بها توضيح الواقع بالأدلة، ولا أطيق الأشخاص الذين يحاولون الخداع والكذب».

تفاصيل إصابة يامال

وتابع: «لامين تعرض لإصابة وشعر بآلام في إحدى ركبتيه، واكتشف الأطباء وجود سوائل في الركبة والتهاب، وكانت حالته تستدعي الراحة».

واختتم حديثه قائلاً: «بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الطبي لبرشلونة، قررنا أن الأفضل هو بقاؤه في منزله، ومواصلة التدريبات مع ناديه، على أن ينضم إلينا (الجمعة)، هل أصبح الأمر واضحاً؟».