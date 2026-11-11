أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف العمل المناخي وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد القادم، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.

خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل الدولي أثبتت قدرة التعاون المشترك على إحراز تقدم في مواجهة التغير المناخي». وأوضح أن اتفاق باريس يظل الإطار الأساسي لمواصلة هذا التقدم مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والمسارات التنموية للدول. وقال: "تؤكد المملكة أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، موضحاً أن الغاية هي خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

الحفاظ على أمن الطاقة

وأشار وزير الطاقة إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي. وشدد على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قدراتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.

تعاون دولي لمواجهة التحديات المناخية

وأضاف وزير الطاقة: «إن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما كانت المملكة تؤكد عليه خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه». وذكر أن مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية المتاحة للدول. وأكد أن الإجراءات الرامية إلى حماية المناخ يجب ألا تتحول إلى عوائق تحد من قدرة الدول على تحقيق مستهدفات وطموحات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

المملكة ملتزمة باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات. وأوضح أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020. وفي ختام كلمته، جدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.