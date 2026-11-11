ارتفع الدولار مقابل معظم العملات اليوم، ليوسع مكاسبه بعدما أدى تقرير التضخم وتصريحات تميل للتشديد النقدي أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إلى تعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع الدولار 0.69% إلى 159.83 يناً مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من شهرين ومقترباً من عتبة 160 يناً للدولار المهمة من الناحية النفسية.

وانخفض اليورو 0.61% إلى 1.11 دولار، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة ومسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2025.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.47% إلى 1.33 دولار، ويقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين، في حين صعد الدولار 0.86 إلى 0.832 فرنك سويسري بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.63% إلى 102.85 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.