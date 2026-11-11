لأكثر من عامين أحاط الغموض باختفاء الممرضة النيبالية مامتا كافلي بهات، قبل أن تنتهي القضية بإدانة زوجها ناريش بهات بتهمة القتل، رغم عدم العثور على جثمانها، وذلك بعد اعترافه خلال المحاكمة بأنه قطّع الجثة وتخلص من أجزائها، مع تمسكه بإنكار ارتكاب جريمة القتل.

وتعود تفاصيل القضية إلى مدينة ماناساس بارك بولاية فرجينيا الأمريكية، حيث اختفت مامتا، البالغة من العمر 28 عاماً، في صيف عام 2024 تاركة خلفها طفلتها الرضيعة، بينما أكد زوجها في البداية أنه لا يعلم مصيرها، مرجحاً أنها غادرت إلى ولايات أخرى.

وكشفت جلسات المحاكمة رواية جديدة قدّمها الزوج، إذ ادعى أنه عثر على زوجته فاقدة الوعي داخل غرفة نومهما صباح 30 يوليو 2024، وبجوارها أدوية ومبيد حشري، زاعماً أنها أقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة. وقال «إنه حاول إسعافها لمدة تراوحت بين 45 دقيقة وساعة دون جدوى، لكنه لم يبلغ الشرطة أو فرق الطوارئ خوفاً من تحميله مسؤولية دفعها إلى الانتحار»؛ بحسب إفادته أمام المحكمة. وأقر الزوج بأنه نقل الجثة إلى الحمام واستخدم منشاراً كهربائياً وسكيناً لتقطيعها، قبل وضع الأجزاء داخل أكياس والتخلص منها. ورغم ذلك، نفى أن تكون الأكياس التي ظهر وهو يلقيها في تسجيلات المراقبة قد احتوت على بقايا زوجته، مؤكداً أنها كانت تضم مقتنيات شخصية عائدة لها.

في المقابل، استند الادعاء إلى مجموعة من الأدلة الجنائية؛ من بينها منشار كهربائي اشتراه الزوج قبل اختفاء زوجته، إضافة إلى آثار دماء عُثر عليها داخل المنشار وعلى قطعة من سجادة غرفة النوم، وأظهرت الفحوص أنها تعود بدرجة كبيرة إلى الضحية. كما تضمنت الأدلة سجلات هاتف الزوج وعمليات بحث أجراها عبر الإنترنت تناولت تبعات اختفاء الزوجة وإجراءات الطلاق في حال فُقدان أحد الطرفين، بينما تمسك فريق الدفاع بأن هذه المعطيات لا تثبت وقوع جريمة قتل.

وبعد محاكمة استمرت نحو ستة أسابيع، خلصت هيئة المحلفين إلى رفض رواية الانتحار، وأدانت الزوج بالقتل من الدرجة الأولى، إلى جانب تهمتي إخفاء جثة وانتهاك حرمتها، رغم استمرار غياب الجثمان وعدم العثور عليه حتى الآن.

ومن المقرر أن يمثل المدان أمام المحكمة في مارس 2027 للنطق بالحكم، فيما لا تزال أسرة الضحية تجهل مكان رفات ابنتها، محرومة من فرصة وداعها ومواراتها الثرى.