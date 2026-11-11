تحولت عملية بحث عن رضيع مفقود في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية إلى واحدة من أكثر قصص النجاة إثارةً للذهول، بعدما قاد صوت بكاء صادر من تحت التراب فرق الإنقاذ إلى طفل يبلغ من العمر 11 شهراً كان مدفوناً حياً داخل قفص للكلاب منذ نحو 24 ساعة.

ووقعت الحادثة في إحدى المناطق الغابية بمقاطعة ليكسينغتون في ولاية ساوث كارولاينا، حيث واصلت فرق الشرطة والطوارئ عمليات التمشيط المكثفة بحثاً عن الطفل كواه شارب الذي اختفى مع والده في ظروف غامضة.

وقال قائد شرطة المقاطعة إن فرق البحث رصدت آثار حفر حديثة داخل الغابة على بعد عشرات الأمتار من الطريق، وعندما بدأ العناصر إزالة التراب سمعوا صوت بكاء الرضيع ينبعث من الأسفل، ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة. وأضاف أن المنقذين عثروا على الطفل ملفوفاً بمنشفة داخل قفص للكلاب ومدفوناً على عمق محدود تحت سطح الأرض، مرجحاً أن تكون المنشفة قد ساعدت في تكوين جيب هوائي أتاح له الاستمرار في التنفس طوال تلك الفترة. ووصف المسؤول الأمني لحظة العثور على الرضيع بأنها «استثنائية»، مؤكداً أن سماع بكائه كان أفضل ما يمكن أن يسمعه أفراد فريق البحث بعد ساعات طويلة من القلق والترقب.

وتشير التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت بعدما تركت والدة الطفل صغيرها برعاية والده، البالغ من العمر 25 عاماً، قبل أن يتبين لاحقاً أنه غادر المنزل مصطحباً ابنه إلى مكان مجهول. وعثرت الشرطة لاحقاً على الأب داخل مبنى ملحق بأحد المنازل في منطقة بيتسبورغ-ليزفيل، إلا أن الطفل لم يكن برفقته، كما لم يقدم معلومات كافية تساعد المحققين على تحديد مكان وجوده.

وعلى إثر ذلك، انطلقت عمليات بحث واسعة شارك فيها نحو 100 عنصر من الشرطة وفرق الطوارئ، وشملت تمشيط مناطق واسعة وصولاً إلى الغابة القريبة من منزل جد الطفل لأبيه، حيث انتهت المهمة بالعثور على الرضيع حياً. ورجحت السلطات أن الطفل أمضى ما يقارب يوماً كاملاً تحت التراب قبل اكتشاف مكانه، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادثة والدوافع المرتبطة بها. وأكدت الشرطة أن الأب أوقف في البداية على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي على ممتلكات خاصة ومقاومة التوقيف، بينما تدرس النيابة العامة توجيه تهم إضافية على ضوء نتائج التحقيقات الجارية.

وفي ختام العملية، عبّر المسؤولون عن امتنانهم لكل من شارك في البحث، معتبرين أن نجاة طفل لم يتجاوز عامه الأول بعد هذه الساعات الطويلة تحت التراب تمثل معجزة حقيقية ونهاية استثنائية لقضية تابعها الأميركيون بقلق واسع.