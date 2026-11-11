

اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على مخرجات المرحلة الثانية من مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية المؤسسية لإمارة المنطقة، ووجّه بإطلاق مرحلتها الثالثة.

ونوّه أمير نجران بأهمية مواصلة الجهود لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية أن تستند الخطة إلى منهجية علمية ومؤسسية، وأن ترتبط أهدافها ومبادراتها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة العمل ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اللجنة التنفيذية للخطة الإستراتيجية، مستمعًا إلى شرح من رئيس اللجنة علي بن حسن آل سالم، عن مخرجات المرحلة الثانية، التي تضمنت تشخيص الوضع الراهن، وتحليل البيئة الداخلية للإمارة، وتحديد فرص التحسين والتطوير، ودراسة أفضل الممارسات والتجارب.

وكان أمير نجران قد أطلق مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية المؤسسية للإمارة في 22 سبتمبر 2025م، حيث نُفذّت مراحل المشروع وفق إطار عمل متدرج، بدءًا من التحضير والتهيئة، وصولًا إلى مرحلة التشخيص الإستراتيجي والتوجهات الرئيسة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالمبادرات والمشاريع.