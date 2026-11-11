بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة والدكم الحاج تياني حسن -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، في وفاة والده.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدكم الحاج تياني حسن -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».