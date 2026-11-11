تحولت واقعة اختفاء طفل في إحدى قرى محافظة الغربية المصرية إلى فاجعة صادمة، بعدما كشفت التحريات عن اتهام طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام بقتل طفل آخر لا يتجاوز عمره ثلاثة أعوام، ثم إخفاء جثته تحت كومة من القش داخل منزل قيد الإنشاء.

وبدأت الأحداث عندما أبلغت أسرة الطفل محمد شهاب الأجهزة الأمنية باختفائه في ظروف غامضة، ما دفع فرق البحث والأهالي إلى إطلاق عمليات مكثفة للعثور عليه وكشف ملابسات غيابه. وقادت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات عدد من سكان المنطقة إلى خيط رئيسي ساهم في تضييق دائرة الشكوك وكشف ما جرى للطفل المفقود.

وأفادت روايات متداولة بأن محمداً كان يلعب مع مجموعة من الأطفال قبل نشوب خلاف بينه وبين طفل يدعى مصطفى، يبلغ من العمر عشرة أعوام. وأظهرت تسجيلات المراقبة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، مصطفى عقب عودته من المدرسة مرتدياً زيه المدرسي وهو يتجه نحو محمد ويصطحبه معه، قبل أن يظهر لاحقاً بمفرده.

وذكرت وسائل الإعلام أن الطفل استدرج محمد إلى مكان بعيد عن المارة، ثم اعتدى عليه بحجر على رأسه، ما أدى إلى وفاته في الحال. وأضافت أن المتهم أخفى الجثة تحت كومة من القش داخل منزل قيد الإنشاء، قبل أن يغادر المكان ويعود للعب مع أصدقائه بصورة طبيعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة والعثور على الجثة، قبل إلقاء القبض على الطفل المتهم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.