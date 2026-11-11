حذرت الحكومة الإيرانية من تفاقم أزمة نقص الغاز في البلاد هذا الشتاء نتيجة للأضرار التي لحقت بمرافق المعالجة جراء الحرب مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات في الإمدادات.



انقطاع الإمدادات



وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي انعقد في طهران: «إذا ارتفع مستوى الاستهلاك، فمن المحتمل أن تحدث انقطاعات في إمدادات الغاز في أنحاء البلاد، بما في ذلك طهران».



وتوقعت مهاجراني حدوث عجز في إمدادات الغاز يبلغ 430 مليون متر مكعب هذا العام، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب في الأعوام السابقة.



وواجهت إيران حالات نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي حتى قبل الصراع الذي بدأ بحملة جوية أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، وتفاقم ذلك الوضع حالياً.



مصانع تتعرض لأضرار



وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية الإيرانية للغاز» سعيد توكلي، هذا الشهر: «إن أربعة مصانع معالجة تعرضت لأضرار خلال المرحلة الأولى من الحرب في مطلع هذا العام، مما أدى في البداية إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 230 مليون متر مكعب تم استعادة قرابة 100 مليون منها حتى الآن».



وحذرت الشركة الأسبوع الماضي من أن 11 من أصل 31 إقليماً إيرانياً قد تواجه صعوبات في الإمداد هذا الشتاء، مشيرة إلى أن أقاليم مازندران على ساحل بحر قزوين، وجولستان، وخراسان الشمالية على الحدود الإيرانية مع تركمانستان، هي الأكثر عرضة للتأثر.