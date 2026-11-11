خرج الفنان العراقي عدي عبد الستار عن صمته، للرد على الأنباء المتداولة بشأن وفاته، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت حسابات عدة صورته مصحوبة بعبارات النعي، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره.

حسم حقيقة وفاته

ونفى الفنان العراقي صحة ما تردد بشأن وفاته، من خلال مقطع فيديو ظهر فيه ليطمئن جمهوره، مؤكداً أنه بصحة جيدة والأنباء المتداولة حول رحيله لا أساس لها من الصحة.

وجاء ظهور عبد الستار بعد تداول منشورات أثارت حالة من الجدل والصدمة بين متابعيه، الذين حرصوا على التحقق من حقيقة الأنباء المتداولة بشأنه.

من هو عدي عبد الستار؟

يشار إلى أن ولد الفنان العراقي عدي عبد الستار في مدينة الموصل يوم 8 يوليو 1971، ويبلغ من العمر 55 عاماً، وبدأ مسيرته الفنية من خلال الغناء ضمن فرقة للعزف الغربي، كما يمتلك موهبة العزف على الغيتار.

والتحق بمعهد الفنون الجميلة عام 1990، قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل، وكانت بدايته المسرحية عام 1993 من خلال مسرحية «قطر الندى والسنافر السبعة»، وشارك عام 1996 في مسلسل «هستيريا» ومسرحية «الإمبراطور» مع الفنان راسم الجميلي وغيرها من الأعمال.

وحقق عبد الستار حضوراً جماهيرياً من خلال مسلسل «حب وحرب» عام 2003، وشارك في جزئه الثاني عام 2004، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومنها «شوف عالمكشوف» و«ميليشيا الحب» و«زنود الست» و«دولة الرئيسة» و«دار دور».