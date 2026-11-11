ما زالت تتكشف تباعاً تفاصيل مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، في جريمة أثارت تساؤلات بشأن ظروف استدراجه إلى المكان، والأشخاص الذين رافقوه منذ وصوله إلى لبنان، والدوافع التي تقف وراء قتله، فيما نجحت التحقيقات الأولية في تحديد هوية ثلاثة مشتبه في تورطهم، وتوقيف أحدهم، وسط ترجيحات بمغادرة الآخرين الأراضي اللبنانية.



وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد العثور، مساء (الإثنين)، على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية، بعد ظهر (الثلاثاء)، إلى تحديد هويتها على أنها تعود إلى العلواني، إثر بلاغ تقدمت به عائلته عن فقدان الاتصال به منذ أيام وإغلاق هواتفه، في وقت كانت السفارة العراقية في بيروت تتابع اختفاءه مع السلطات اللبنانية.



وكشفت المعلومات القضائية أن العلواني لم يدخل المبنى الذي شهد الجريمة تحت الإكراه الظاهر، إذ أظهرت كاميرات المراقبة وصوله برفقة شخصين وصعوده معهما إلى الشقة التي عُثر على جثته داخلها لاحقاً.



شقة مستأجرة وخيوط تقود إلى الجريمة



وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، في الساعات القليلة الماضية، فإن الشقة التي شهدت الجريمة استأجرها شخصان سوريان ولبناني عبر وسيط عقاري، في الخامس من نوفمبر، على أساس أنها مخصصة لعروسين، لمدة ثمانية أيام، مقابل مئة دولار يومياً، دُفع منها مئتا دولار عن اليومين الأولين.



وبعد انقضاء اليومين، حاول الوسيط العقاري التواصل مع المستأجرين لتحصيل المبلغ المتبقي، وتردد إلى الشقة يومي (السبت والأحد) دون أن يلقى جواباً، وعندما عاد (الإثنين)، عثر على جثة العلواني داخل الحمام، وعلى عنقه حبل ستارة.



من المطار إلى الفندق... ثلاثة مشتبه فيهم



وفي تطور بارز، كشف مصدر قضائي لبناني أن الأجهزة الأمنية حددت هوية ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم بالجريمة، وهم سوريان ولبناني، مشيرة إلى توقيف الأخير على ذمة التحقيق، فيما يُرجّح أن يكون السوريان قد غادرا لبنان بعد وقوع الجريمة.



حبل ستارة استُخدم في القتل



أما بشأن كيفية وقوع الجريمة، فأفادت المعلومات القضائية بأن العلواني قُتل خنقاً باستخدام حبل انتُزع من إحدى ستائر الشقة.



وأشار مصدر قضائي إلى أن التقرير الطبي الشرعي قدّر حصول الوفاة قبل ثلاثة أيام على الأقل من اكتشاف الجثة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد التوقيت الدقيق للجريمة وكشف ملابساتها.



ورغم المعلومات المتوافرة بشأن طريقة القتل وهوية المشتبه فيهم، لم تتضح بعد دوافع الجريمة، وما إذا كانت مرتبطة بخلاف شخصي أو أسباب أخرى، الأمر الذي يبقي مختلف الفرضيات مفتوحة دون ترجيح أي منها قبل ظهور نتائج التحقيق.



تحقيقات بإشراف القضاء اللبناني ومتابعة عراقية



قضائياً، يتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف الملابسات الكاملة للجريمة وتحديد المسؤوليات.



وفي موازاة التحقيق اللبناني، تتابع السفارة العراقية في بيروت القضية، بعدما تلقت معلومات من عائلة العلواني عن انقطاع أخباره وفقدان الاتصال به حتى من جانب مرافقيه.



وأفادت تقارير إعلامية بأن السفير العراقي محمد رضا الحسيني يتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية وعائلة العلواني، في إطار متابعة القضية والوقوف على نتائج التحقيقات.



خلفية سياسية تزيد الاهتمام بالقضية



ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية العراقية التي ارتبط اسمها بأحداث محافظة الأنبار والاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.



اتهامات لحزب الله وإيران...



وأثار مقتل العلواني موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجّه ناشطون ومقرّبون منه أصابع الاتهام إلى حزب الله والحرس الثوري الإيراني، معتبرين أن الجريمة قد تكون مرتبطة بمواقفه السياسية المعارضة للنفوذ الإيراني في العراق وانتقاداته للفصائل المسلحة الموالية لطهران.



بينما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات وكشف مصير المشتبه فيهم، يبقى السؤال الأساسي الذي لم تجب عنه المعطيات المتوافرة حتى الآن: لماذا رافق العلواني هؤلاء الأشخاص إلى الشقة، وما الذي دفعهم في حال ثبوت تورطهم إلى قتله؟