أول ظهور لوليد الحلاني بعد إخلاء سبيله.. تسوية مع أسرة الضحية ورسالة مؤثرة من والدته

عاد اسم الفنان الشاب وليد الحلاني إلى الواجهة بعد إخلاء سبيله على خلفية حادث السير الذي وقع في بيروت وأسفر عن وفاة أحد المارة، وسط تفاعل واسع مع ظهوره الأول بعد الواقعة، وكشف تفاصيل التسوية التي توصلت إليها أسرته مع ذوي المتوفى.

تفاصيل التسوية

كشفت تقارير إعلامية عن دفع مبلغ 30 ألف دولار لأسرة المتوفى، المنحدرة من مخيم برج البراجنة، مقابل إسقاط حقها الشخصي في القضية، في إطار ما وصفته التقارير بـ«الدية الشرعية».

ولم يصدر عن عائلة الحلاني أو فريق الدفاع تأكيد أو نفي لهذه التفاصيل، فيما سبق أن أعلن ماجد الحلاني، مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، التوصل إلى تسوية مع أسرة المتوفى وموافقتها على التنازل عن حقها الشخصي، معتبرة الحادث قضاءً وقدراً.

أول صورة بعد إخلاء سبيله

وفي أول ظهور له عقب إخلاء سبيله، نشر المحامي مارك حبقة صورة جمعته بوليد الحلاني، وعلق عليها قائلاً: «الحمدلله عالسلامة وليد الحلاني.. رجعت لأهلك ومحبيك».

وتحدث حبقة عن الحادث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن تعازيه لأسرة المتوفى، ومشيراً إلى أن ما حدث قد يتعرض له أي شخص.

كما انتقد ضعف إنارة بعض الطرق وغياب الرقابة على مخالفات السير، مؤكداً ضرورة التحقيق في جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وعدم تحميل شخص واحد تبعات الإهمال المروري.

رواية عائلة الحلاني

وكانت عائلة الحلاني قد أوضحت أن وليد كان يقود سيارته عند مدخل نفق يعاني من ضعف الإنارة، عندما فوجئ بأحد الأشخاص يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفادي الاصطدام، لتصطدم المرآة الجانبية للسيارة به.

وأكدت العائلة أن وليد توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في موقع الواقعة حتى وصول الفرق الطبية، قبل إبلاغ القوى الأمنية والتوجه إلى المخفر المختص.

وشدد البيان على تعاونه مع الجهات المعنية ووضع نفسه تحت تصرف القضاء، ومتابعة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع محاميه.

رسالة مؤثرة

من جانبها، وجهت كوليت الحلاني، زوجة الفنان عاصي الحلاني، رسالة مؤثرة إلى نجلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن خوفها عليه وتمسكها بالدعاء لحمايته وأفراد أسرتها.

وكتبت: «رح ضل صلي ومش رح إيأس.. بوج كل قوا الشر.. ورح حاربك يا شيطان بصلاتي، ورح دمرك بإذن الله.. ومش رح خليك تقرب من عيلتي، ولادي وكل ولاد العالم بين إيديك يا رب، بترجاك تحميهم».