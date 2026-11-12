في تجربة تعكس التطور المتسارع في صناعة الطيران، نجحت شركة «كانتاس» الأسترالية في اختبار رحلة جوية استثنائية امتدت لأكثر من يوم كامل دون توقف، في خطوة تمهد لإطلاق رحلات مباشرة طويلة المدى تربط أستراليا بأوروبا والولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطاني، قطعت طائرة من طراز «إيرباص A350-1000ULR» المسافة بين ملبورن الأسترالية وتولوز الفرنسية خلال 24 ساعة و24 دقيقة، بعدما انطلقت في 27 يوليو/تموز الماضي، وغطت مسافة بلغت 23,155 كيلومتراً، دون التوقف للتزود بالوقود أو تغيير الطاقم.

مسار استثنائي عبر 3 قارات ومحيطين

لم تقتصر الرحلة على طول مدتها، بل شمل مسارها عبور ثلاث قارات ومحيطين؛ إذ انطلقت الطائرة فوق سيدني، ثم عبرت المحيط الهادئ باتجاه أمريكا الشمالية، ومنها إلى المحيط الأطلسي، قبل التحليق فوق بريطانيا والوصول إلى فرنسا.

وخلال الرحلة، شهد الطاقم شروق الشمس مرتين وغروبها مرتين، في مشهد يعكس طول المسافة التي قطعتها الطائرة.

وضمت الرحلة 13 شخصاً من الطيارين والمهندسين التابعين لـ«كانتاس» و«إيرباص»، إلى جانب ممثل عن الاتحاد الدولي للطيران. كما جرى التحقق من بياناتها بشكل مستقل عبر الاتحاد ومنصة «Flightradar24»، لتوثيق الرقم القياسي بوصفها أطول رحلة لطائرة تجارية من حيث المسافة.

«مشروع شروق الشمس» يمهد لرحلات بلا توقف

تندرج التجربة ضمن استعدادات الشركة لتنفيذ مشروع «شروق الشمس» (Project Sunrise)، الذي يستهدف تشغيل رحلات مباشرة من الساحل الشرقي لأستراليا إلى لندن ونيويورك، دون الحاجة إلى محطات توقف.

وتخطط «كانتاس» لبدء الرحلات المباشرة بين سيدني ولندن في أكتوبر/تشرين الأول 2027، بزمن سفر يتراوح بين 19 و22 ساعة، وفقاً للمسار والظروف الجوية.

طائرات بتجهيزات خاصة للرحلات الطويلة

طلبت الشركة 12 طائرة من طراز «إيرباص A350-1000ULR»، جرى تجهيزها بخزان وقود إضافي بسعة 20 ألف لتر، فيما صُممت المقصورة لاستيعاب 238 راكباً، بسعة أقل من المعتاد في الطائرات المماثلة، لإتاحة مساحة أكبر للوقود وتجهيزات الرحلات فائقة الطول.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في السفر الجوي بين أستراليا وأوروبا، إذ يتيح الوصول إلى وجهات بعيدة برحلة واحدة، بدلاً من التوقف في مطارات وسيطة، ما قد يعيد رسم خريطة الرحلات الجوية طويلة المدى.