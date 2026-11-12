لم تكن مسيرة إبراهيم النجاري الفنية مقتصرة على مجال واحد، إذ بدأ مشواره أمام الكاميرا في طفولته، قبل أن يختار الانتقال إلى خلفها، ويشق طريقه في مجال التصوير السينمائي. ومع زواجه من الفنانة جيهان الشماشرجي، عاد اسمه إلى دائرة الاهتمام، لتتجدد التساؤلات حول أبرز محطات حياته المهنية والشخصية.

من طفل أمام الكاميرا إلى فنان

وُلد إبراهيم النجاري عام 1993، وبدأ مشواره الفني بالتمثيل في سن مبكرة، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم «حين ميسرة» للمخرج خالد يوسف، الذي عُرض عام 2007، وقدم فيه شخصية «أيمن»، إلى جانب سمية الخشاب وعمرو سعد.

كما ظهر في أفلام «كف القمر» و«الشوق» و«ورد مسموم»، وشارك في مسلسلات «دوران شبرا» و«خرم إبرة» و«شمس» و«الوالدة باشا».

تحول مهني خلف الكاميرا

مع مرور الوقت، ابتعد النجاري عن التمثيل واتجه إلى التصوير السينمائي، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته المهنية. وعمل في أقسام التصوير والإضاءة، وتولى مهام مساعد مصور في أعمال درامية، من بينها «لا تطفئ الشمس» و«طايع» و«حواري بوخارست».

لاحقاً، خاض تجارب مدير التصوير في عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «كعب عالي» عام 2024، و«قفلة» عام 2025، الذي جمعه مهنياً بجيهان الشماشرجي، إلى جانب الفنان صدقي صخر.

زيجة سابقة وطفلة من زواجه الأول

على الصعيد الشخصي، سبق أن تزوج إبراهيم النجاري من ريم محمد العدل، ابنة المنتج محمد العدل، في أكتوبر 2014. وتعمل ريم في مجال تصميم الأزياء وتنسيق الإطلالات، ورُزق الزوجان بابنتهما جميلة، قبل أن تنتهي علاقتهما بالانفصال.

فارق العمر

لفت فارق العمر بين جيهان الشماشرجي وإبراهيم النجاري انتباه المتابعين، إذ وُلدت الفنانة في 29 مايو 1986، وتبلغ 40 عاماً، بينما يبلغ زوجها 33 عاماً، بفارق 7 سنوات بينهما.

جيهان الشماشرجي تكشف رؤيتها للزواج

وفي أول تعليق لها على الزواج، تحدثت جيهان الشماشرجي عن مقومات العلاقة الناجحة، موضحة أن الارتباط لا يعتمد على المشاعر وحدها، بل يحتاج إلى الشعور بالراحة والأمان، ووجود الصداقة بين الطرفين، إلى جانب قرار واعٍ بالاستمرار واختيار بعضهما البعض كل يوم.