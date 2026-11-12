خضعت الفنانة المصرية نجلاء بدر لجراحة في عينها اليسرى قبل أيام، تسببت في غيابها عن حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء (الأربعاء) بدار الأوبرا المصرية، إذ اضطرت إلى الابتعاد عن المشاركة في الفعاليات لحاجتها إلى الراحة وعدم التعرض للإجهاد خلال فترة التعافي.

تفاصيل الجراحة

وكشفت نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أوضحت فيه أنها أجرت الجراحة قبل ثلاثة أيام فقط من موعد حفل الافتتاح، وهو ما حال دون حضورها، خاصة أنها لا تزال في مرحلة التعافي.

وحرصت الفنانة على توجيه الشكر إلى الطبيب الذي أشرف على علاجها، مثمنة اهتمامه ورعايته والجهود التي بذلها طوال فترة وجودها بالمستشفى.

نجلاء بدر في مسلسل «الخال والد» رمضان 2027

وعلى الصعيد الفني، تستعد نجلاء بدر للمشاركة في مسلسل «الخال والد»، الذي يجمعها بالفنان علي ربيع، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ يواصل فريق العمل استعداداته لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

وتظهر نجلاء بدر خلال الأحداث في شخصية شقيقة علي ربيع ووالدة الفنانة لينا صوفيا، وتدخل معهما في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية، إلى جانب بقية أفراد العائلة، في إطار اجتماعي يجمع بين الكوميديا والعلاقات الأسرية.

أبطال مسلسل «الخال والد»

ويضم العمل في بطولته علي ربيع، ونجلاء بدر، ولينا صوفيا، وبسنت أبو باشا، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، ومحمد رضوان، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، وإنتاج أمير شوقي.

آخر أعماله

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر في موسم رمضان 2026 مسلسل «اللون الأزرق»، إلى جانب جومانا مراد وأحمد رزق وأحمد بدير وكمال أبو رية وحنان سليمان ورشا مهدي وآخرون، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.