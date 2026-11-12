توفيت الفنانة الأمريكية إيرما بي هول عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد مسيرة جمعت خلالها بين التعليم والتمثيل، وشاركت في أعمال سينمائية بارزة إلى جانب نجوم هوليوود، بينهم توم هانكس ودنزل واشنطن وروبرت دوفال.

دعم الأجيال

وأعلنت عائلة الفنانة الراحلة خبر وفاتها دون الكشف عن الأسباب، مشيدة بإرثها الإنساني والفني، ودورها في دعم الأجيال الجديدة من الممثلين.

من الفصول الدراسية إلى هوليوود

وُلدت هول في 3 يونيو 1935 بولاية تكساس، وأمضت أكثر من 20 عاماً في تدريس اللغات بالمدارس الحكومية بمدينة دالاس، قبل أن تفتح لها موهبتها الشعرية أبواب السينما.

رحلتها الفنية

وبدأت هول رحلتها الفنية في 1973، بعدما لفتت انتباه الممثل والمخرج ريموند سانت جاك خلال إلقائها قصيدة شعرية، ليمنحها دوراً في فيلم «Book of Numbers».

وواصلت العمل بالتدريس بالتزامن مع مشاركاتها الفنية، قبل التفرغ للتمثيل خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وجاءت انطلاقتها الأبرز في سن الستين، عندما شاركت في فيلم «A Family Thing» عام 1996، قبل أن تحقق شهرة واسعة بشخصية «ماذر جو» في فيلم «Soul Food» عام 1997.

وشاركت لاحقاً في أفلام عدة، أبرزها «Patch Adams» و«Collateral» و«Meet the Browns».

وفي عام 2004، حصدت جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي عن أدائها في فيلم «The Ladykillers»، الذي ظهرت فيه أمام توم هانكس.

ولم تقتصر مساهمات هول على السينما، إذ شاركت في تأسيس مسرح لدعم الفنانين من الأقليات بمدينة دالاس.