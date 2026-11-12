تنظر محكمة مصرية، اليوم (الخميس)، دعوى التعويض المقامة ضد الفنان عمرو دياب، والتي يطالب فيها الشاب صاحب واقعة الصفع بالحصول على تعويض مدني قدره مليون دولار، على خلفية الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.

تفاصيل الدعوى

وتأتي الدعوى في أعقاب صدور حكم قضائي في القضية، قضى بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، مع براءة الشاب سعد أسامة من الاتهام المنسوب إليه، وإلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، وفقاً لما ورد في الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الفنان عمرو دياب أثناء تفاعله مع الشاب سعد أسامة خلال إحدى المناسبات، قبل أن تتطور الأحداث إلى واقعة صفع أثارت حالة واسعة من الجدل في مصر، وانتهت باتخاذ إجراءات قانونية من الطرفين.

حيثيات الحكم

وتطرقت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المبادئ القانونية المتعلقة بالإثبات الجنائي، مؤكدة أن الإدانة لا بد أن تستند إلى اليقين وليس مجرد الشك أو الاحتمال، وأن عدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الاتهام يستوجب الحكم بالبراءة.

كما أوضحت الحيثيات أن الشاب سعد أسامة أقر بوضع يده على جسد الفنان عمرو دياب، إلا أن المحكمة لم تستخلص من هذا التصرف وجود نية للإيذاء أو قصد المساس بسلامة جسم الفنان.