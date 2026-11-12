هبطت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلةً أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد توقعات تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة مجدداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3,931.54 دولاراً للأوقية، فيما بلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3,936.80 دولاراً للأوقية، بانخفاض نسبته 1.6%.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 50.99 دولاراً للأوقية، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1,025.81 دولاراً للأوقية.



تراجع الأسعار في مصر



تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، بعدما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 6,040 جنيهاً، بخسارة بلغت 60 جنيهاً، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالمياً إلى 3,937.9 دولار، بخسارة قدرها 50.34 دولار. ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6903 جنيهات، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5,177 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48.32 ألف جنيه.



وجاء تراجع المعدن النفيس تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت توقعات الأسواق، وما تبعها من صعود الدولار إلى مستويات مرتفعة، وزيادة رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه القادم. وعلى المستوى المحلي، انخفض الذهب رغم الارتفاع الطفيف للدولار أمام الجنيه، وهو ما وفر دعماً محدوداً للقيمة النظرية للمعدن النفيس بالعملة المحلية، لكنه لم يكن كافياً لتعويض تراجع الأوقية عالمياً أو منع انخفاض الأسعار.