كشفت دراسة علمية حديثة أن المصابين بالسكري من النوع الثاني يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 53% مقارنة بغير المصابين بالسكري، في نتائج تسلط الضوء على العلاقة بين اضطرابات السكر في الدم وصحة الدماغ، وأهمية الاهتمام بالوقاية من التدهور المعرفي لدى مرضى السكري.

وأعلن باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية، اليوم (الخميس)، أن النتائج جاءت بعد مراجعة وتحليل 40 دراسة علمية شملت بيانات ملايين الأشخاص، بهدف تحديد مدى ارتباط السكري من النوع الثاني بالإصابة بألزهايمر، وتقدير عدد الحالات الجديدة بين المصابين.



5 إصابات لكل ألف مريض سنويًا

وأظهرت النتائج أنه من بين كل ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني، يُتوقع تسجيل نحو 4.7 حالات جديدة من ألزهايمر خلال عام واحد، وفق متوسط معدلات الإصابة المستخلصة من الدراسات.

كما وجد الباحثون أن الخطر النسبي للإصابة بألزهايمر لدى مرضى السكري من النوع الثاني يزيد بنسبة 53% مقارنة بالأشخاص غير المصابين، بعد مراعاة عوامل أخرى قد تؤثر في النتائج.

وأوضح الباحث إيمانويل أديويي، من كلية الصحة السكانية بجامعة كيرتن، أن الدراسة تميزت بالتركيز على السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر تحديدًا، بدلًا من الجمع بين أنواع السكري والخرف المختلفة، كما حدث في بعض الأبحاث السابقة.



ماذا تعني النتائج للمرضى؟

وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين قياس الخطر النسبي ومعدل ظهور الحالات الجديدة يوفر صورة أوضح عن حجم المشكلة، ويساعد على تطوير إستراتيجيات للوقاية والمتابعة الصحية.

وتبرز النتائج أهمية الاهتمام بالصحة الإدراكية لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب المتابعة الدورية لمستويات السكر في الدم وعوامل الخطر الصحية الأخرى.



هل السكري يسبب ألزهايمر؟

ورغم الارتباط الذي أظهرته الدراسة، فإن النتائج لا تثبت أن السكري يسبب ألزهايمر بصورة مباشرة، ولا تعني أن جميع المصابين بالسكري سيصابون بالمرض.

وأكد الباحثون أن النتائج تدعم أهمية إدراج الوقاية من التدهور المعرفي ضمن الرعاية الصحية لمرضى السكري، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العوامل المسؤولة عن هذا الارتباط.