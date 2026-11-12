كشفت شرطة أبوظبي ملابسات عملية احتيال استهدفت أحد محال الذهب والمجوهرات، بعد استيلاء شخص على مصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون درهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه خلال ساعات من تلقي البلاغ.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ من صاحب محل للذهب والمجوهرات أفاد فيه بأن شخصاً استولى على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية قبل نحو ستة أشهر، بعدما أوهمه بأنه يعمل لصالح عددٍ من رجال الأعمال والشخصيات المهمة، وتسلّم المصوغات بموجب فواتير مؤجلة السداد، لكنه لم يلتزم بدفع قيمتها لاحقاً.

وعلى الفور، باشرت الفرق المختصة أعمال البحث والتحري، وشكّلت فريقاً أمنياً تولى جمع المعلومات وتحليل الأدلة وتتبع خيوط القضية باستخدام الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة؛ ما أسهم في تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته بدقة.

وأسفرت التحريات عن تحديد موقع المتهم الرئيسي، الذي استعان بأشخاص آخرين لاستلام المصوغات، واتخذ من ملحق تابع لأحد المنازل في أبوظبي مقراً للاختباء. ونفذت الفرق الأمنية مداهمة أسفرت عن ضبطه والعثور على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إضافة إلى فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم باع جزءاً من المصوغات المستولى عليها، فيما أكدت شرطة أبوظبي أن سرعة كشف القضية تعكس جاهزية أجهزتها الأمنية وكفاءة كوادرها في توظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات للتعامل مع القضايا الجنائية المعقدة.

كما دعت أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية إلى التحقق من هوية العملاء وصفاتهم القانونية، وعدم تسليم البضائع مرتفعة القيمة قبل استكمال الإجراءات المالية الموثوقة، تجنبًا للتعرض لعمليات احتيال مماثلة.