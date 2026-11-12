تتزايد الضغوط على شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وسط تقارير عن علاقات شخصية مثيرة للجدل وتحقيقات مستقلة، دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة باعتماد الشركة الكبير على شخصية قائدها التاريخي.

وتجاوزت تداعيات الأزمة حدود الشركة، لتلقي بظلالها على أسواق المال وقطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، بعدما فقدت «إنفيديا» أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ يوم الجمعة، فيما تراجعت أسهمها بنحو 8% في التداولات الممتدة عقب إغلاق السوق، الأربعاء، بحسب بيانات أوردتها شبكة «بي بي سي».

وتتركز مخاوف المستثمرين على ما يُعرف في الأسواق بمخاطر الاعتماد على الشخصيات الرئيسية، وهي المخاطر الناجمة عن ارتباط مستقبل شركة كبرى وقراراتها الاستراتيجية بشخصية تنفيذية واحدة يصعب تعويضها.

ويُعد هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» عام 1993، الشخصية المحورية وراء تحولها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى قوة عالمية تقود صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، لتصل قيمتها السوقية إلى تريليونات الدولارات.

غياب خليفة واضح يزيد قلق المستثمرين

وتكمن إحدى أبرز نقاط القلق في عدم وجود خليفة معلن لهوانغ، أو شخصية تنفيذية داخل الشركة تحظى بإجماع واضح باعتبارها المرشح الطبيعي لتولي القيادة في حال مغادرته منصبه.

ورغم احتمال وجود خطة خلافة داخلية غير معلنة، فإن غياب اسم واضح يضع مجلس الإدارة أمام تحدٍ كبير، خصوصاً أن أي تغيير في القيادة قد يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاستراتيجية التقنية للشركة، وخطط تطوير المنتجات، والتزاماتها تجاه العملاء والمستثمرين.

ويرى مراقبون أن المستثمرين سيحتاجون إلى إجابات سريعة عن ثلاثة ملفات رئيسية: هوية الرئيس التنفيذي الجديد، ومدى التغييرات التي قد تطرأ على استراتيجية الشركة، وقدرتها على مواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والتقنية دون هوانغ.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الخيارات الداخلية قد تشمل عدداً من القيادات التنفيذية والمؤسسين، من بينهم كريس مالاخوفسكي، الشريك المؤسس للشركة، والذي يمتلك خبرة تمتد إلى الفترة نفسها التي بدأ فيها هوانغ قيادة «إنفيديا».

كما يعمل اثنان من أبناء هوانغ في مناصب تنفيذية داخل الشركة، لكن حداثة تجربتهما مقارنة بمسيرة المؤسس تجعل انتقال القيادة إليهما خياراً يثير تساؤلات بشأن الخبرة المطلوبة لإدارة شركة بهذا الحجم.

علاقات هوانغ بترمب تضيف بعداً سياسياً للأزمة

وفي تطور آخر، تبرز العلاقات الوثيقة بين جنسن هوانغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبارها أحد أبعاد الأزمة، خصوصاً أن «إنفيديا» أصبحت لاعباً رئيسياً في ملفات التجارة الدولية والتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وكان هوانغ ضيفاً متكرراً في البيت الأبيض خلال الفترة الماضية، كما حضر مأدبة رسمية أقيمت لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين.

وكشف الرئيس ترمب أنه تحدث إلى رئيس «إنفيديا» هاتفياً، الاثنين، وأعرب عن ثقته به، واصفاً إياه بالشخص المحترم، وتناول كذلك الاتهامات المرتبطة بامرأة يُشتبه في صلتها بأجهزة صينية، قائلاً إنه يعتقد أن هوانغ لم يكن على علم بأي نشاط استخباراتي محتمل لها.

كما سبق أن أشاد ترمب بإنجازات هوانغ في قيادة «إنفيديا»، التي باتت رقائقها عنصراً مؤثراً في المفاوضات التجارية والتكنولوجية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة قدمت 25 مليون دولار لدعم مشروع ترمب المقترح لتجديد قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.

تحقيقات مستقلة بعد اعتراف هوانغ بعلاقة خارج الزواج

وتعود جذور الأزمة إلى اعتراف هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، إذ قدم اعتذاراً إلى موظفي الشركة في رسالة داخلية، الأحد، أقر فيها بأن تصرفاته ألحقت الأذى بزوجته وأبنائه، مؤكداً تحمله المسؤولية عنها.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية تحدثت عن تحقيق يتعلق بامرأة تُدعى أليس هوانغ، يُشتبه في صلتها بالصين، وكانت قد ظهرت في مناسبات عدة إلى جانب رئيس «إنفيديا».

وفي الثامن من نوفمبر، أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل من جهة خارجية لفحص الملابسات المرتبطة بالأزمة.

لكن القضية شهدت تطوراً جديداً في 11 نوفمبر، بعد نشر تقارير عن علاقة أخرى يُزعم أنها جمعت هوانغ بإحدى الموظفات في الشركة، تعود إلى عام 2007، ما زاد الضغوط على مجلس الإدارة بشأن كيفية التعامل مع القضية.

تراجع الأسهم يعزز الضغوط على الشركة

وانعكست التطورات سريعاً على أداء سهم «إنفيديا»، الذي تعرض لعمليات بيع مكثفة، وسط مخاوف من أن تؤثر الأزمة على ثقة المستثمرين في الشركة واستقرار قيادتها.

وفقد السهم نحو 8% في التداولات بعد الإغلاق، فيما تجاوزت الخسائر السوقية للشركة 500 مليار دولار منذ الجمعة.

نتائج الأعمال المقبلة اختبار جديد لثقة الأسواق

وتواجه «إنفيديا» اختباراً إضافياً مع اقتراب موعد إعلان نتائجها المالية للأسبوع التالي، وسط توقعات مرتفعة من المستثمرين بعد تسجيل الشركة إيرادات قياسية خلال الفصول الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن الشركة مطالبة بتقديم نتائج قوية وتوضيحات بشأن استقرار إدارتها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا وحجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تداعيات الأزمة تتجاوز «إنفيديا» إلى صناعة الذكاء الاصطناعي

ولا تتوقف أهمية مستقبل هوانغ عند حدود الشركة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى ومراكز البيانات ومطورو نماذج الذكاء الاصطناعي على رقائق «إنفيديا» في تشغيل أنظمتهم وتوسيع قدراتهم الحاسوبية.

ومن ثم، فإن أي تغيير مفاجئ في القيادة قد يثير تساؤلات بشأن استمرارية توريد الرقائق، ومواعيد إطلاق المنتجات الجديدة، والالتزامات التجارية والتقنية التي قطعتها الشركة على عملائها.

كما دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خط الأزمة، بعدما أبدى اهتماماً بإمكانية انضمام هوانغ إلى إحدى شركاته، وكتب عبر منصة «إكس» أن توظيفه سيكون شرفاً، وذلك في تعليق على منشورات تناولت مستقبل رئيس «إنفيديا».

وكانت «إنفيديا» قد وافقت في أواخر عام 2025 على استثمار يصل إلى ملياري دولار في شركة الذكاء الاصطناعي «xAI»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منظومة «SpaceX».