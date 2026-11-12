تحول مشوار تسوق اعتيادي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى واقعة مأساوية، بعدما اكتشفت سائقة وجود امرأة عالقة أسفل سيارتها، عقب قيادتها لمسافة تجاوزت 3 كيلومترات من موقع الاصطدام، ظناً منها أنها صدمت كيس قمامة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مكتب المدعي العام في مقاطعة إسكس، تلقت شرطة مدينة نيوارك بلاغاً بشأن وجود امرأة أسفل سيارة متوقفة أمام أحد المتاجر.

اعتقدت أنها صدمت كيس قمامة

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت السائقة تسير في شارع شيرمان عندما اصطدمت بجسم على الطريق، اعتقدت أنه كيس نفايات، دون أن تتوقف للتحقق من طبيعة الاصطدام.

وواصلت طريقها إلى متجر «إكسترا» في شارع ليونز، على بُعد نحو 3.2 كيلومتر من موقع الحادث، ثم أوقفت السيارة ودخلت لشراء بعض الأغراض.

وعند عودتها، حاولت الرجوع بالمركبة، لكنها فوجئت بعدم قدرتها على تحريكها، ما دفعها إلى النزول لتفقد السيارة، لتكتشف وجود امرأة عالقة أسفلها.

وسارعت السائقة إلى إبلاغ أحد أفراد الأمن، الذي اتصل بدوره بخدمات الطوارئ.

وفاة المرأة والتحقيقات مستمرة

ووصلت الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، إلا أن المرأة كانت قد فارقت الحياة، وأُعلنت وفاتها في المكان.

ولم تكشف السلطات عن هوية الضحية أو السائقة، كما لم تعلن حتى الآن توجيه اتهامات جنائية على خلفية الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته.