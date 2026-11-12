تحولت حياة امرأة بريطانية إلى سلسلة من الاعتداءات التي ارتُكبت بحقها دون علمها، بعدما استغل زوجها ثقتها به لتخديرها والسماح لرجال غرباء بالاعتداء عليها، في قضية كشفت تفاصيلها أمام محكمة مانشستر وأثارت صدمة واسعة في بريطانيا.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضحت المدعية العامة لويز أوكلي أمام هيئة المحلفين أن الزوج اعترف بارتكاب 62 جريمة، تضمنت وقائع اغتصاب واعتداءات جنسية، بعدما نسّق مع رجال عبر مواقع إلكترونية وتطبيق «تيليغرام» لاستدراجهم إلى منزل العائلة.

تخدير الزوجة وتوثيق الاعتداءات

وكشفت التحقيقات عن محادثات تضمنت تفاصيل حول كيفية إعطاء الضحية أقراصاً مهدئة بعد سحقها وخلطها بالطعام أو الشراب، بهدف فقدانها الوعي قبل تنفيذ الاعتداءات.

كما عثرت الشرطة على قطارة طبية داخل درج بجوار سرير الزوجين، قالت التحقيقات إنها استُخدمت في إعطاء جرعات التخدير.

ولم تتوقف الجرائم عند الاعتداءات، إذ اتهم الادعاء الزوج بتصوير زوجته خلال تلك الوقائع، ومشاركة التسجيلات والصور عبر منصات إلكترونية ومجموعات مشفرة مع أشخاص داخل بريطانيا وخارجها، بينهم مستخدمون في ولاية تكساس الأمريكية.

تسعة متهمين ينكرون التهم

وتُجرى المحاكمة حالياً بحق تسعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و70 عاماً، يواجهون اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتآمر لارتكاب جرائم جنسية، على خلفية وقائع يُزعم أنها حدثت في منزل العائلة بمدينة ستوكبورت بين عامي 2015 و2025.

وينكر المتهمون التسعة التهم المنسوبة إليهم، فيما تضم قائمة المتهمين أشخاصاً يعملون في مهن مختلفة، بينهم مسعف ومدرب كرة قدم للناشئين وسائق سيارة أجرة ومندوب مبيعات وميكانيكي.

في المقابل، أقر أربعة رجال آخرين، من بينهم رئيس تنفيذي سابق لنادٍ رياضي، بالذنب في جرائم اعتداء جنسي مرتبطة بالقضية، خلال جلسات استماع سابقة.

أموال مقابل تسجيلات الاعتداءات

وبحسب الادعاء، لم يكتفِ الزوج بتسهيل الاعتداءات وتوثيقها، بل عرض المحتوى المصور مقابل مبالغ مالية تُدفع باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها «بيتكوين».

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة نحو شهرين، للاستماع إلى الشهادات واستعراض الأدلة الرقمية، قبل الفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.