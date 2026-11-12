حققت ياقوتة زرقاء نادرة ارتبط تاريخها بالعائلة الإمبراطورية الروسية رقماً لافتاً في مزاد بمدينة جنيف السويسرية، بعدما بيعت بأكثر من 4.1 مليون فرنك سويسري، ما يعادل نحو 4.9 مليون دولار، متجاوزة بفارق كبير التقديرات الأولية التي سبقت طرحها للبيع، وفقاً لدار «سوذبيز» للمزادات.

وتتوسط الياقوتة، التي يبلغ وزنها 197.80 قيراط، سواراً مرصعاً بالألماس، وقدرت قيمتها قبل المزاد بما يتراوح بين 850 ألفاً و1.7 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل مليوناً إلى مليوني دولار، قبل أن تنجح في تحقيق سعر بيع تجاوز ضعف الحد الأعلى للتوقعات.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، مكتفية بالإشارة إلى أنه أحد هواة جمع المقتنيات والأحجار الكريمة من القطاع الخاص.

جوهرة تاريخية من مقتنيات العائلة الإمبراطورية الروسية

وتُعد الياقوتة، المعروفة باسم «ياقوتة رومانوڤ»، من الأحجار الكريمة النادرة التي ارتبطت بمقتنيات الأسرة الإمبراطورية الروسية، ويُرجح أن يكون منشؤها جزيرة سيلان، المعروفة حالياً بسريلانكا.

وتشير الروايات التاريخية إلى أن الحجر ربما وصل في الأصل من إمبراطورية المغول في جنوب آسيا، قبل أن ينتقل إلى مقتنيات العائلة الإمبراطورية الروسية خلال القرن التاسع عشر، ليصبح أحد أبرز الأحجار الكريمة الباقية من مجوهرات البلاط القيصري.

وتكمن أهمية القطعة في قيمتها المادية النادرة، فضلاً عن ارتباطها بمرحلة تاريخية بارزة من تاريخ الإمبراطورية الروسية، وما تحمله من دلالات على ثراء البلاط القيصري ومقتنياته الفاخرة.

الإمبراطورة ماريا فيودوروفنا ارتدتها في حفل تاريخي

ومن أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ الياقوتة، ارتداؤها من جانب الإمبراطورة الأرملة ماريا فيودوروفنا، والدة القيصر نيقولا الثاني، خلال حفل قصر الشتاء الشهير عام 1903.

ووصفت «سوذبيز» ذلك الحفل بأنه أحد آخر المشاهد الاحتفالية الكبرى للإمبراطورية الروسية، مشيرة إلى أنه خُلّد في مجموعة من الصور التاريخية الأكثر شهرة لبلاط أسرة رومانوڤ.

ويمنح هذا الارتباط التاريخي الياقوتة قيمة إضافية لدى هواة اقتناء المجوهرات الملكية والقطع النادرة، إذ لا تقتصر أهميتها على وزنها ولونها وتصميمها، بل تمتد إلى ارتباطها بشخصيات وأحداث تركت بصمة واضحة في التاريخ الروسي.

من الثورة الروسية إلى مزادات الكنوز الإمبراطورية

وبعد اندلاع الثورة الروسية وسقوط الحكم القيصري، أُدرجت الياقوتة ضمن سجلات جرد المقتنيات الإمبراطورية، قبل أن تدخل لاحقاً ضمن عمليات بيع وتفكيك الكنوز التي نظمتها الحكومة السوفيتية للتصرف في مقتنيات العائلة الحاكمة السابقة، بحسب دار «سوذبيز».

وتكشف رحلة الحجر عبر أكثر من قرن عن مسار استثنائي انتقل خلاله من خزائن القصور الإمبراطورية إلى سوق المقتنيات العالمية، قبل أن يستقر مجدداً ضمن مجموعة خاصة بعد صفقة جنيف الأخيرة.

وتؤكد الصفقة الإقبال المستمر على المجوهرات التاريخية النادرة، خصوصاً القطع التي تجمع بين القيمة الفنية وندرة الأحجار الكريمة والارتباط بشخصيات وأحداث تاريخية بارزة.